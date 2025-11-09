¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

El calor volvería a sentirse con fuerza en San Juan . Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este lunes 10 de noviembre la jornada se presentará mayormente estable y con temperaturas que marcarán un nuevo ascenso en toda la provincia.

La mínima está prevista en 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C, anticipando un día cálido y algo nublado.

Durante la madrugada, el cielo estará despejado, con vientos leves del norte que soplarán entre 13 y 22 km/h. Por la mañana, se espera que el sol predomine entre algunas nubes, mientras que hacia la tarde el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura que rozará los 30°C.

image

Hacia la noche, el panorama seguirá similar, con nubosidad variable y una leve baja térmica que dejará el ambiente templado, rondando los 21°C. La probabilidad de lluvias es prácticamente nula, apenas entre 0 y 10%.

El viento cambiará levemente su dirección hacia el noreste en horas de la tarde y la noche, pero se mantendrá de intensidad moderada.