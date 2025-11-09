lunes 10 de noviembre 2025

Pronóstico

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico para el lunes 10 de noviembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El calor volvería a sentirse con fuerza en San Juan. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 10 de noviembre la jornada se presentará mayormente estable y con temperaturas que marcarán un nuevo ascenso en toda la provincia.

La semana comienza en San Juan con calor, viento y probabilidad de tormentas, según el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional.
Pronóstico

Calor, viento Norte y probables lluvias: así estará el tiempo en el inicio de la semana en San Juan

La mínima está prevista en 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C, anticipando un día cálido y algo nublado.

Durante la madrugada, el cielo estará despejado, con vientos leves del norte que soplarán entre 13 y 22 km/h. Por la mañana, se espera que el sol predomine entre algunas nubes, mientras que hacia la tarde el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura que rozará los 30°C.

image

Hacia la noche, el panorama seguirá similar, con nubosidad variable y una leve baja térmica que dejará el ambiente templado, rondando los 21°C. La probabilidad de lluvias es prácticamente nula, apenas entre 0 y 10%.

El viento cambiará levemente su dirección hacia el noreste en horas de la tarde y la noche, pero se mantendrá de intensidad moderada.

