Calor, viento Norte y probables lluvias: así estará el tiempo en el inicio de la semana en San Juan

La semana comienza en San Juan con calor, viento y probabilidad de tormentas, según el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional.

La nueva semana que arranca este lunes comienza con mucho calor en San Juan, aunque se espera un cambio en el tiempo después, según los datos dados a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico indica que la jornada de hoy comienza con una temperatura mínima que ronda los 14 grados, cielo despejado y una brisa que llega del Norte.

En cuanto a la tarde, se espera una temperatura máxima de 34 grados, bajo el cielo mayormente nublado y viento Norte que correrá a una velocidad que rondará los 22 km/h y con ráfagas de hasta 50 km/h.

image

Para mañana martes, se prevé una mínima de 19 grados y una máxima de 26 grados, con probabilidad de lluvias en la madrugada y la tarde y viento del sector Sur que correrá a lo largo de gran parte de la jornada.

Ya el miércoles se presentará con una temperatura que se moverá entre los 12 y los 23 grados, aún con el cielo mayormente nublado. Y el jueves tendrá condiciones similares con probabilidad de lluvias en distintos momentos del día.