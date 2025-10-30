jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ayuda al bolsillo

ANSES dará un refuerzo a los beneficiarios de la AUH en noviembre: cómo acceder

ANSES confirmó un bono clave para AUH en noviembre que modifica el esquema de asistencia social. Los montos, requisitos y pasos para percibir el pago complementario, con cifras oficiales y detalles actualizados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES sigue prestando distintas asistencias a millones de argentinos.

ANSES sigue prestando distintas asistencias a millones de argentinos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el pago de un refuerzo económico para titulares de AUH durante noviembre 2025, que se suma a los montos mensuales y al incremento previsto por movilidad. El beneficio se acredita junto con la Tarjeta Alimentar y tiene como objetivo reforzar el ingreso de los hogares con niños frente al contexto económico.

Lee además
ANSES continúa cerca de los sectores más vulnerables de la Argentina.
Ayuda al bolsillo

ANSES: bono especial de $ 417.000 en noviembre para un grupo de beneficiarios, a quién le corresponde
ANSES confirmó la actualización de los montos para la AUH en noviembre
Prestaciones

ANSES actualiza los montos de AUH para noviembre y confirma pagos extra

El refuerzo es automático para quienes cumplen los requisitos vigentes y alcanza a familias con hijos que perciben AUH o AUE, y también a quienes acceden a programas complementarios como el Plan de los 1000 Días o el Complemento Leche. La medida se suma al aumento del 2,1% aplicado a las asignaciones en noviembre, correspondiente a la variación de precios relevada por el INDEC.

Este esquema de pagos mantiene la política de transferencias directas a hogares con menores a cargo y apunta a garantizar acceso a alimentos y acompañamiento económico mensual. No reemplaza otros beneficios y funciona como complemento directo para asistencia alimentaria.

¿De cuánto es el bono de ANSES para AUH en noviembre?

El refuerzo para noviembre alcanza un monto equivalente a la Tarjeta Alimentar, con valores diferenciados según cantidad de hijos:

  • Un hijo o titulares AUE: $52.250

  • Dos hijos: $81.936

  • Tres hijos o más: $108.062

Este último tramo se aproxima al concepto difundido como bono de $82.000, vinculado al grupo familiar con dos hijos.

El pago es automático y no requiere trámite presencial. Se acredita en la cuenta bancaria donde se cobra la prestación mensual.

¿Cómo anotarse para cobrar el bono de ANSES?

Si bien la Tarjeta Alimentar no requiere inscripción, el refuerzo exige cumplir pasos administrativos para validar la continuidad de la asistencia:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • Verificar condición AUH/AUE y datos personales

  • Presentar Libreta AUH 2024 o completar la DDJJ digital

  • Confirmar medio de pago operativo

  • Esperar depósito automático en la misma cuenta donde se cobra AUH

La presentación de la Libretta permite además cobrar el 20% retenido durante el año.

¿De cuánto queda la AUH en noviembre?

Con el aumento del 2,1%, los valores vigentes son:

  • AUH: $119.713,23

    • 80% mensual: $95.770,58

  • AUH con discapacidad: $389.808,61

    • 80% mensual: $311.748,35

El 20% restante se libera tras la presentación anual de la Libreta o el Formulario PS 1.47.

¿Quiénes pueden cobrar el bono de noviembre?

Acceden titulares de:

  • AUH

  • AUE

  • Tarjeta Alimentar

  • Complementos alimentarios (Plan 1000 Días, Complemento Leche)

FUENTE: A24

Temas
Seguí leyendo

ANSES vuelve a poner en marcha un beneficio muy esperado: quiénes podrán cobrarlo

Anses confirmó las fechas de pago del aguinaldo: mirá

Anses paga $322.000 antes de las elecciones: quiénes cobran

ANSES: confirman los nuevos montos para AUH en noviembre

Alerta de ANSES: eliminarán las Asignaciones Familiares a un grupo de beneficiarios

Jubilados de ANSES: cuál será el monto del bono en noviembre

AUH de ANSES: habilitan crédito de hasta $1.000.000, ¿cómo solicitarlo?

Jueves soleado y ambiente cálido en San Juan

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

En Chile dicen que tienen todas las obras listas para abrir el Paso de Agua Negra y que solo falta la definición del gobierno de San Juan. 
Decisión esperada

Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que el camino está listo y esperan que San Juan ponga fecha de apertura

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video
Insólito

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Te Puede Interesar

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?
Techo propio

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches video
Cuenta regresiva

Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches

Santiago Graffigna, víctima de este presunto intento de robo en su estudio jurídico.
Raro

Desconocidos entraron al estudio de Santiago Graffigna, uno de los condenados en la causa expropiaciones

César Aguilar, asumiendo en diciembre de 2023 ante Susana Laciar.
Coletazos de las legislativas

En Capital, un "gesto político" que terminó con una ola de renuncias que no serán aceptadas

Leopoldo Alfredo Bravo murió el 30 de octubre de 2010 en la cumbre de su carrera política. 
Dirigente icónico

A 15 años de la muerte del sanjuanino Leopoldo Bravo, su recuerdo entrañable