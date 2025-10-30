ANSES dará un refuerzo a los beneficiarios de la AUH en noviembre: cómo acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) oficializó el pago de un refuerzo económico para titulares de AUH durante noviembre 2025, que se suma a los montos mensuales y al incremento previsto por movilidad. El beneficio se acredita junto con la Tarjeta Alimentar y tiene como objetivo reforzar el ingreso de los hogares con niños frente al contexto económico.

El refuerzo es automático para quienes cumplen los requisitos vigentes y alcanza a familias con hijos que perciben AUH o AUE , y también a quienes acceden a programas complementarios como el Plan de los 1000 Días o el Complemento Leche . La medida se suma al aumento del 2,1% aplicado a las asignaciones en noviembre, correspondiente a la variación de precios relevada por el INDEC.

Este esquema de pagos mantiene la política de transferencias directas a hogares con menores a cargo y apunta a garantizar acceso a alimentos y acompañamiento económico mensual. No reemplaza otros beneficios y funciona como complemento directo para asistencia alimentaria.

¿De cuánto es el bono de ANSES para AUH en noviembre?

El refuerzo para noviembre alcanza un monto equivalente a la Tarjeta Alimentar, con valores diferenciados según cantidad de hijos:

Un hijo o titulares AUE: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres hijos o más: $108.062

Este último tramo se aproxima al concepto difundido como bono de $82.000, vinculado al grupo familiar con dos hijos.

El pago es automático y no requiere trámite presencial. Se acredita en la cuenta bancaria donde se cobra la prestación mensual.

¿Cómo anotarse para cobrar el bono de ANSES?

Si bien la Tarjeta Alimentar no requiere inscripción, el refuerzo exige cumplir pasos administrativos para validar la continuidad de la asistencia:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Verificar condición AUH/AUE y datos personales

Presentar Libreta AUH 2024 o completar la DDJJ digital

Confirmar medio de pago operativo

Esperar depósito automático en la misma cuenta donde se cobra AUH

La presentación de la Libretta permite además cobrar el 20% retenido durante el año.

¿De cuánto queda la AUH en noviembre?

Con el aumento del 2,1%, los valores vigentes son:

AUH: $119.713,23 80% mensual: $95.770,58

AUH con discapacidad: $389.808,61 80% mensual: $311.748,35



El 20% restante se libera tras la presentación anual de la Libreta o el Formulario PS 1.47.

¿Quiénes pueden cobrar el bono de noviembre?

Acceden titulares de:

AUH

AUE

Tarjeta Alimentar

Complementos alimentarios (Plan 1000 Días, Complemento Leche)

FUENTE: A24