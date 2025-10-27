ANSES vuelve a poner en marcha un beneficio muy esperado: quiénes podrán cobrarlo

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires difundió un listado con las Pensiones No Contributivas (PNC) que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) reactivará, permitiendo que los beneficiarios reciban el pago retroactivo correspondiente a través de ANSES.

El listado completo se encuentra disponible en formato PDF en la página oficial de la Defensoría , y permite a los beneficiarios buscar su nombre o número de DNI . Además de los datos personales, el archivo indica la fecha en que se produjo la suspensión de cada pensión, lo que permite calcular el monto del retroactivo.

Esta publicación resulta clave, ya que en la resolución inicial de Andis no se había incluido el anexo con los beneficiarios afectados, lo que generaba incertidumbre sobre quiénes recibirían la restitución.

Restitución de beneficios por resolución judicial

La restitución de los pagos se produjo tras una sentencia judicial de alcance nacional y quedó formalizada mediante la Resolución 13901/2025, que ordena restablecer las PNC suspendidas, realizar el pago de los haberes retenidos y suspender nuevas auditorías hasta que haya una resolución definitiva.

Los beneficiarios que figuren en la lista tienen derecho a que ANSES reactive sus pagos y calcule los montos pendientes. Quienes no aparezcan pueden comunicarse con la Defensoría u otros organismos pertinentes para gestionar su inclusión.

Cronograma de pagos ANSES para noviembre 2025

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del 10 de noviembre.

Documentos terminados en 1: a partir del 11 de noviembre.

Documentos terminados en 2: a partir del 12 de noviembre.

Documentos terminados en 3: a partir del 13 de noviembre.

Documentos terminados en 4: a partir del 14 de noviembre.

Documentos terminados en 5: a partir del 17 de noviembre.

Documentos terminados en 6: a partir del 18 de noviembre.

Documentos terminados en 7: a partir del 19 de noviembre.

Documentos terminados en 8: a partir del 20 de noviembre.

Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 21 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 10 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 11 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 12 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 13 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 14 de noviembre.

AUH y SUAF

DNI terminados en 0: a partir del 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: a partir del 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: a partir del 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: a partir del 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: a partir del 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: a partir del 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: a partir del 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: a partir del 19 de noviembre.

DNI terminados en 8: a partir del 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

