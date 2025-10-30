jueves 30 de octubre 2025

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó una serie de inclemencias climáticas pactadas para el viernes y el sábado próximos. En la nota, los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan se prepara para un viernes con un clima cambiante, donde el calor, el viento y la posibilidad de lluvia se combinarán a lo largo del día. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará despejada, con 10°C durante la madrugada y vientos del noreste de 7 a 12 km/h.

El frío invadió la primavera sanjuanina, qué pasará en los próximos días.
El detalle día por día

Tras el "mini invierno" en plena primavera, el tiempo se mantendrá cambiante en San Juan
Por la mañana, el cielo seguirá despejado y la temperatura trepará hasta los 19°C, con vientos del Sur de igual intensidad. Pero la tarde traerá consigo el aumento de la temperatura hasta los 32°C y ráfagas de viento más fuertes, provenientes del Oeste, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, acompañadas de un marcado movimiento de aire típico del Zonda.

smn viento san juan

El SMN advierte que la noche se presentará inestable: la máxima descenderá a 23°C, con chaparrones aislados y vientos del Sur soplando a 23-31 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h. La probabilidad de precipitaciones durante el día es baja, pero aumenta levemente por la noche, llegando al 10-40%.

Además, el organismo emitió alertas por tormentas aisladas y vientos del Sur con ráfagas entre 42 y 50 km/h para la madrugada y la mañana del sábado, por lo que se recomienda precaución a quienes transiten o realicen actividades al aire libre.

smn viento san juan 1

