Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas

San Juan se prepara para un viernes con un clima cambiante, donde el calor , el viento y la posibilidad de lluvia se combinarán a lo largo del día. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la jornada comenzará despejada, con 10°C durante la madrugada y vientos del noreste de 7 a 12 km/h.

Por la mañana, el cielo seguirá despejado y la temperatura trepará hasta los 19°C, con vientos del Sur de igual intensidad. Pero la tarde traerá consigo el aumento de la temperatura hasta los 32°C y ráfagas de viento más fuertes, provenientes del Oeste, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, acompañadas de un marcado movimiento de aire típico del Zonda.

smn viento san juan

El SMN advierte que la noche se presentará inestable: la máxima descenderá a 23°C, con chaparrones aislados y vientos del Sur soplando a 23-31 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h. La probabilidad de precipitaciones durante el día es baja, pero aumenta levemente por la noche, llegando al 10-40%.

Además, el organismo emitió alertas por tormentas aisladas y vientos del Sur con ráfagas entre 42 y 50 km/h para la madrugada y la mañana del sábado, por lo que se recomienda precaución a quienes transiten o realicen actividades al aire libre.