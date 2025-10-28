ANSES actualiza los montos de AUH para noviembre y confirma pagos extra

ANSES confirmó la actualización de los montos para la AUH en noviembre

Durante noviembre, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán una suba del 2,08% , correspondiente a la movilidad mensual determinada por el Decreto 274/2024 y que se aplica a través de ANSES .

El aumento se suma a los refuerzos alimentarios que el organismo acredita junto con la prestación principal.

De esta forma, las familias beneficiarias verán un incremento en sus ingresos mensuales, con montos actualizados y complementos automáticos que refuerzan el apoyo estatal a los hogares con hijos menores.

Cuáles son los nuevos montos de la AUH

El valor total de la AUH será de $119.691 por hijo, pero el pago efectivo será de $95.752,80, ya que ANSES retiene el 20% hasta el cumplimiento de la Libreta.

Para los casos de AUH por discapacidad, el monto asciende a $389.732, con un pago directo de $311.785,60.

Los beneficiarios residentes en la Zona Austral recibirán valores diferenciales: $155.599 por hijo y $506.653 por discapacidad, debido al adicional por zona desfavorable.

Qué beneficios se suman en noviembre

A la prestación mensual se le suman dos refuerzos automáticos:

Tarjeta Alimentar: $52.250 (un hijo), $81.936 (dos hijos) y $108.062 (tres o más).

Complemento Leche: $45.142 para niños hasta 3 años, otorgado sin trámite.

Con los extras incluidos, una familia puede llegar a cobrar hasta $193.144,80 en total. Los montos se acreditan en las cuentas de los titulares sin gestión adicional.

Cómo acceder y consultar los pagos desde Mi ANSES

Los titulares pueden verificar las fechas y montos de cobro en la plataforma Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El sistema permite consultar el calendario de pagos y revisar la situación de cada prestación.

Es importante mantener actualizados los datos personales y familiares para asegurar el cobro automático de los beneficios complementarios.

