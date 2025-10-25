sábado 25 de octubre 2025

Importante

Anses confirmó las fechas de pago del aguinaldo: mirá

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó en qué días se abonará el Sueldo Anual Complementario, luego de que circulara información algo confusa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
efectivo_ok.jpg_59435882

Ante diversas informaciones algo confusas en relación con la fecha en la que jubilados y pensionados cobrarán el aguinaldo, se confirmó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abonará esta suma extra en diciembre de 2025, tal como lo establece el calendario oficial.

El aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), se divide en dos pagos por año: uno en junio y el otro en diciembre. Cada cuota equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre.

ANSES: quiénes cobran el aguinaldo

La segunda cuota del SAC será depositada en forma automática junto con el haber de diciembre a los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

No se requiere realizar trámites ni solicitar turno. El pago se acreditará según el cronograma habitual de Anses, organizado por terminación del DNI.

Cómo se calcula el aguinaldo

El SAC a cobrar en diciembre surgirá del 50% del mejor ingreso mensual entre julio y diciembre de 2025. Por este motivo, el monto definitivo todavía no puede determinarse.

  • En noviembre, las prestaciones tendrán una suba del 2,08%, basada en el IPC de septiembre.

  • Aún resta conocer el aumento de diciembre, que dependerá de la inflación de octubre, según los datos que publique el Indec.

Ese último ajuste será el que termine de definir el valor exacto del aguinaldo.

Jubilados de ANSES: cuándo cobran el aguinaldo en diciembre 2025

Si bien el monto se conocerá más cerca de fin de año, las fechas de pago ya están establecidas mediante la Resolución 1091/2024. El aguinaldo se liquidará junto con el haber mensual de diciembre, respetando el siguiente calendario oficial.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • 9 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1
  • 10 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3
  • 11 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
  • 12 de diciembre: DNI terminados en 6, 7, 8 y 9

Jubilados que cobran la mínima

  • 9 de diciembre: DNI terminados en 0
  • 10 de diciembre: DNI terminados en 1
  • 11 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3
  • 12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
  • 15 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7
  • 16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados que cobran haberes superiores a la mínima

  • 17 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1
  • 18 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3
  • 19 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
  • 22 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7
  • 23 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9
