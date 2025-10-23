ANSES: confirman los nuevos montos para AUH en noviembre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES volverá a actualizarse en noviembre de 2025 con una suba del 2,08% , en línea con la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) . El ajuste responde al esquema de movilidad mensual fijado por el Decreto 274/2024, que determina las actualizaciones según la variación de precios informada por el INDEC .

Ayuda al bolsillo Jubilados de ANSES: cuál será el monto del bono en noviembre

Prestaciones Alerta de ANSES: eliminarán las Asignaciones Familiares a un grupo de beneficiarios

Este incremento impactará directamente en millones de hogares beneficiarios en todo el país, que además recibirán los pagos complementarios de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan Mil Días , dos asistencias que acompañan a las familias con hijos menores.

A continuación, todos los detalles sobre los nuevos valores de la AUH, los montos combinados con los beneficios adicionales y los ajustes para otras prestaciones sociales de ANSES, como la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos.

¿Cuánto se cobrará por la AUH de ANSES en noviembre 2025?

Con la actualización de noviembre, la AUH pasará a $119.691 por hijo, aunque los titulares recibirán en mano $95.752,80, ya que ANSES retiene el 20% del total para su cobro anual con la Libreta.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto total se eleva a $389.732, con un pago directo de $311.785,60 y una retención de $77.946,40.

En las provincias de la Zona Austral, donde rige un plus por zona desfavorable, los montos serán más altos: $155.599 por menor y $506.653 por discapacidad.

¿Qué extras se suman a la AUH en noviembre?

ANSES confirmó nuevos montos para AUH en noviembre 2025

A los haberes mensuales de la AUH de ANSES se suman dos beneficios complementarios automáticos:

• Complemento Leche del Plan Mil Días: destinado a niños de hasta 3 años, se actualizará en noviembre a $45.142. Este pago no requiere trámite, ya que se otorga de forma automática a través del cruce de datos entre el Ministerio de Capital Humano y ANSES.

• Tarjeta Alimentar: dirigida a familias que cobran la AUH, los montos vigentes serán de $52.250 por un hijo, $81.936 por dos hijos y $108.062 por tres o más hijos.

¿Cuánto cobra en total una familia por AUH con los extras?

El monto total que percibe una familia depende de la cantidad de hijos y de los complementos que recibe. En noviembre 2025, los valores combinados quedarán así:

AUH + Tarjeta Alimentar: $148.002,80

AUH + Alimentar + Leche: $193.144,80

AUH por discapacidad + Alimentar: $364.035,60

AUH por discapacidad + Alimentar + Leche: $409.177,60

Estos montos se acreditan de manera directa en las cuentas de los titulares, sin necesidad de gestionar trámites adicionales.

Cuánto aumentan las Pensiones No Contributivas en noviembre

Además del aumento de la AUH, la ANSES confirmó la actualización mensual de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más, que pasará a $333.085,39, reflejando la suba del 2,08% correspondiente a la inflación de septiembre.

Las beneficiarias también recibirán el bono de $70.000, por lo que en total cobrarán $403.085,39. Esta pensión, creada por la Ley 23.746, es vitalicia y está destinada a mujeres que no poseen empleo registrado, jubilación ni otra pensión.

Al igual que la AUH, las titulares de esta prestación acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar, cuyos montos son: $52.250 para un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más hijos.

¿Cómo tramitar o verificar los datos en Mi ANSES?

Para evitar demoras o inconvenientes en los pagos, ANSES recomienda revisar los datos personales y familiares en la plataforma Mi ANSES, donde se puede confirmar la correcta inscripción de los hijos y las prestaciones asociadas.

El trámite de la Pensión No Contributiva o la AUH se realiza de forma presencial con turno previo, y la actualización de datos puede hacerse en línea. Mantener la información actualizada es clave para garantizar el cobro automático de beneficios como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche.

FUENTE: A24