Alerta de ANSES: eliminarán las Asignaciones Familiares a un grupo de beneficiarios

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) determinó que un grupo específico de beneficiarios será excluido del Sistema Universal de Asignaciones Familiares (SUAF). Tras la actualización de los límites salariales de la prestación, aproximadamente un 22% de los trabajadores registrados se vio afectado por esta medida.

Además, no solo se actualizaron los topes individuales, sino también los del grupo familiar. Esto quiere decir que si se excede el monto establecido en la Resolución 318/25, el hogar ya no podrá acceder al beneficio de las Asignaciones familiares. Según ANSES, la medida busca mantener el carácter redistributivo de las prestaciones.

¿Cuáles son los nuevos valores de ingresos vigentes desde octubre?

ANSES aumentó un 1,9% los valores de las asignaciones familiares y universales tras la publicación de la inflación de agosto. El nuevo esquema establece que el primer escalón del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) tendrá un ingreso tope de $59.847,76, mientras que la asignación por hijo asciende a $58.642 y la de cónyuge a $14.223.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto se elevó a $190.751, y la asignación por maternidad continúa calculándose según el salario bruto de la trabajadora, sin tope familiar.

También se incrementaron los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, que ahora alcanzan los $117.263, con una retención del 20 % que se liquida al presentar la libreta. Para beneficiarios con hijos con discapacidad, el monto asciende a $381.865.

Además, los pagos por nacimiento, adopción y matrimonio fueron actualizados a $102.330, $408.616 y $68.341 respectivamente, en línea con la política de refuerzo del poder adquisitivo de las familias.

Cómo consultar si se mantiene el beneficio

Para saber si se mantiene el beneficio, ANSES recordó que los trabajadores pueden ingresar al sitio oficial del organismo con su número de CUIL y su Clave de la Seguridad Social. Desde allí es posible consultar en qué tramo del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se encuentra cada titular y verificar si continúa dentro de los límites establecidos para percibir los montos actualizados.

En el portal también se detallan la fecha y el lugar de cobro de cada prestación, así como el estado del beneficio. En caso de haber superado el tope de ingresos, el sistema informará la suspensión automática del pago correspondiente, de acuerdo con los parámetros vigentes desde octubre de 2025.

