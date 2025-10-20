lunes 20 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alternativa financiera

AUH de ANSES: habilitan crédito de hasta $1.000.000, ¿cómo solicitarlo?

Los créditos para AUH de ANSES ya están disponibles y pueden gestionarse de manera digital. Con montos de hasta $1.000.000 y plazos flexibles, esta nueva línea busca acompañar a las familias beneficiarias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los beneficiarios de AUH pueden solicitar crédito de hasta 1 millón de pesos.

Los beneficiarios de AUH pueden solicitar crédito de hasta 1 millón de pesos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los beneficiarios de la AUH pueden acceder a créditos personales de hasta $1.000.000, que se solicitan de forma 100 % digital.

Lee además
anses anuncio el monto exacto de cuanto aumentara la auh en noviembre
Importante

ANSES anunció el monto exacto de cuánto aumentará la AUH en noviembre
ANSES realiza un pago especial a un determinado grupo de beneficiarios.
Ayuda al bolsillo

ANSES paga un bono de $102.329 a un grupo de beneficiarios: requisitos y fechas de acreditación

Aunque la gestión se realiza desde los canales digitales, ANSES no otorga directamente los créditos, sino que los facilitan entidades bancarias asociadas. Cada banco define el monto final, la tasa y las condiciones según el perfil crediticio del solicitante.

Los interesados pueden utilizar un simulador online gratuito disponible en las plataformas de Banco Nación o Banco Provincia, que permite estimar el valor de la cuota mensual, los intereses aplicados y el costo total antes de iniciar el trámite.

¿Cómo solicitar el crédito para AUH paso a paso?

Habilitan créditos para AUH de ANSES: cómo solicitar hasta $1 MILLÓN

Los beneficiarios de la AUH pueden acceder al préstamo a través de los sitios web o apps de las entidades financieras asociadas. El procedimiento es completamente digital y se realiza desde el celular o la computadora.

  • Ingresar al sitio o app del banco elegido.

  • Seleccionar la opción “Préstamos personales”.

  • Indicar el monto deseado y el plazo de devolución.

  • Revisar el detalle de la cuota mensual, tasa de interés y CFTEA.

  • Confirmar la solicitud mediante el home banking o la app móvil.

Una vez aprobado, el dinero se acredita en la cuenta AUH del titular dentro de las 24 a 48 horas hábiles.

¿Cuáles son los requisitos para pedir el crédito AUH?

Para acceder al préstamo, los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos generales:

  • Ser titular activo de la Asignación Universal por Hijo.

  • Cobrar la AUH en el mismo banco donde se solicita el crédito.

  • Tener ingresos mínimos acordes al monto pedido.

  • No superar el nivel de endeudamiento máximo permitido por la entidad.

El préstamo puede solicitarse desde $50.000 hasta $1.000.000, con plazos que van de 12 a 72 meses y cuotas fijas en pesos durante toda la duración del crédito.

¿Cuándo se paga la AUH en octubre 2025?

La ANSES confirmó el calendario de pagos AUH octubre 2025:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Como cada mes, el 20 % retenido de la asignación podrá cobrarse una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud, escolaridad y vacunación actualizados.

¿Qué tener en cuenta antes de confirmar el préstamo?

Antes de aceptar la solicitud, se recomienda verificar que la cuenta AUH esté activa y sin bloqueos, y que no existan otros préstamos vigentes.

También es importante calcular que la cuota no supere el 40 % de los ingresos mensuales, para evitar el sobreendeudamiento. El simulador online ayuda a planificar el presupuesto familiar y conocer la viabilidad del crédito antes de confirmarlo.

Cabe aclarar que estos créditos no son otorgados por ANSES, sino para beneficiarios que cobran prestaciones a través del organismo. El objetivo es ofrecer un apoyo financiero que facilite el acceso a bienes o gastos imprevistos sin perder estabilidad económica.

FUENTE: A24

Temas
Seguí leyendo

Jubilados de ANSES: ¿el bono también aumenta en noviembre?

Jubilados de ANSES: requisitos y cómo solicitar créditos de hasta $1.500.000

ANSES elimina la asignación familiar para un grupo de beneficiarios

Advierten sobre cortes del servicio de agua potable, este lunes, en el Gran San Juan

En detalle, mirá cómo estará el tiempo esta semana en San Juan

17 de octubre: la lealtad es con el pueblo trabajador

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

Esta vez, la Feria Agroproductiva tendrá actividades especiales por el Día de la Madre: sorteos y show

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Vecinos del Gran San Juan quedarán sin agua por obras este lunes.
Atención

Advierten sobre cortes del servicio de agua potable, este lunes, en el Gran San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno
Extraña tendencia

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación
Imprudencia

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación

Del Barrio Cabot a la escuela de Julio Bocca: quién es la sanjuanina que dejó el fútbol por una lesión, se dedicó a la danza y representará al país en Brasil
Historia

Del Barrio Cabot a la escuela de Julio Bocca: quién es la sanjuanina que dejó el fútbol por una lesión, se dedicó a la danza y representará al país en Brasil

Madres en lucha, mujeres en lucha. Todas, por voluntad propia, le ponen el rostro a una batalla silenciosa que no es solo contra el consumo problemático, es por la vida y la posibilidad de volver a empezar.
De la oscuridad a la esperanza

Madres en lucha: la batalla silenciosa por recuperarse y volver a casa con sus hijos

Te Puede Interesar

La Escuela de Música, cerca: la UNSJ lanzó la esperada licitación, con fondos propios, para terminar la obra maldita
Inversión histórica

La Escuela de Música, cerca: la UNSJ lanzó la esperada licitación, con fondos propios, para terminar la "obra maldita"

Por Miriam Walter
Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Sturzenegger en San Juan: cita en el Club Social este martes
Rumbo a las legislativas

Sturzenegger en San Juan: cita en el Club Social este martes

Rechazo al bullying y a la violencia: el fuerte comunicado de un club sanjuanino de rugby tras la golpiza en patota a un chico de 13 años
Salvaje agresión

Rechazo al bullying y a la violencia: el fuerte comunicado de un club sanjuanino de rugby tras la golpiza en patota a un chico de 13 años

Queda un mes para que los sanjuaninos vuelvan a disfrutar de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol.
Cuenta regresiva

A un mes del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué está confirmado y qué flecos van quedando?