Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

El último viernes hubo una audiencia maratónica en Tribunales en la causa del multimillonario fraude donde están implicados Héctor Storniolo, Diego Reta, Juan Gallerano, Patricia Nacif Suvire, Mariana Beatriz Pérez Bedini, Federico Salinas, Rosa María del Valle Storniolo.

La situación se agravó y mucho para los implicados, ya que el fiscal Eduardo Gallastegui de UFI Delitos Informáticos y Estafas no solo le achacó nuevos hechos a algunos de las personas involucradas, sino también pidió que todos sean investigado por actuar fraudulentamente de manera organizada, cada uno con un rol diferente, es decir, componer una asociación ilícita.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 17.08.00

El representante del Ministerio Público Fiscal expresó que los que quedaron en la mira de esta asociación ilícita son: Héctor Storniolo, Diego Reta, Federico Salinas, Patricia Nacif, Mariana Pérez Bedini y Rosa María del Valle Storniolo.

A pesar de que la situación se agravó, dos de los imputados recuperaron la libertad. Se trata de Reta y Salinas, ambos estaban con prisión domiciliaria y el plazo se vencía. El MPF solicitó que sea renovada, pero el juez Gerardo Javier Fernández Caussi les otorgó la libertad. El que queda todavía privado de la libertad, en calidad de domiciliaria, es el “cabecilla” de esta asociación, Héctor Storniolo.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 17.08.01

Todavía hay muchas denuncias en investigación y desde la fiscalía expresaron que se pueden agregar más hechos contra los imputados. Todo sigue en proceso de investigación y se espera que se extenderá por varios meses más antes de presentar la acusación formal contra estas personas.

Todos los involucrados están sospechados de estafa reiteradas y ahora asociación ilícita, por un perjuicio económico que llegaría a unos 27.000 millones de pesos. En la causa, se desprende que cumplían diferentes roles y eran parte de la maniobra de embaucar a los denunciantes en los diferentes proyectos inmobiliarios. Desde el MPF manifestaron que en estas acciones se pudieron apreciar una sobreventa cuantitativa de lotes. Expresaron que hay terrenos que se han vendido hasta cinco veces. En varios de los barrios se vio esta maniobra cuando los supuestos propietarios se encontraban en el mismo lote diciendo que era suyo.