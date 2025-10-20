lunes 20 de octubre 2025

Este lunes

Perdió el control de un camión y chocó contra una casa a pocas cuadras del centro sanjuanino

Sucedió durante la mañana de este lunes. De acuerdo a los primeros testimonios, el vehículo circulaba de este a oeste por Hipólito Yrigoyen cuando, aparentemente, sufrió una falla mecánica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Cazanoticias.

Un fuerte impacto tuvo lugar en Capital durante la mañana de este lunes. Un camión de gran porte terminó incrustado contra el frente de una casa ubicada en la esquina de avenida Hipólito Yrigoyen y calle Patricias Sanjuaninas.

Testigos indicaron que el camión habría perdido los frenos, lo que hizo que el conductor perdiera el control y terminara colisionando contra una pared.

Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron heridos ni otros vehículos involucrados. Solo se produjeron daños materiales en el inmueble afectado y en el rodado.

