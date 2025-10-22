Una reunión y el respiro que espera el comercio sanjuanino: el EPRE presenta nuevo plan de "facturación nivelada"

El comercio de San Juan espera poder prorratear el pago de las boletas de luz de los meses de mayor demanda.

Mañana jueves 23 de octubre al mediodía, en la sede del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), se realizará una reunión clave que mantiene en vilo al sector comercial sanjuanino. El organismo convocó a representantes de las cámaras empresarias para presentar el nuevo esquema de “facturación nivelada” para el comercio , una medida que podría significar un verdadero alivio frente al fuerte impacto de las tarifas eléctricas.

Reunión Piden una tarifa plana de luz para comercios de San Juan, afectados por los aumentos en las boletas y cortes de servicio

Aunque desde el EPRE evitaron hacer declaraciones antes del encuentro, en el sector privado hay una expectativa creciente. Los referentes comerciales confían en que la iniciativa apunte a “aplanar” las facturas de luz a lo largo del año, de modo que los meses de mayor consumo -diciembre, enero y febrero- puedan compensarse con los de menor demanda, como abril o mayo.

“Nos han convocado para presentarnos esta tarifa normalizada, como le llaman ellos. Debe ser muy del estilo que planteamos en su momento: una tarifa plana para no tener los picos tan fuertes en el verano”, explicó Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos. “Esperamos que esta convocatoria venga por ese lado, porque sería un beneficio importante para todo el comercio”, agregó.

Un costo alto

El pedido de una tarifa nivelada no es nuevo. Desde hace meses, los comerciantes vienen advirtiendo que la energía eléctrica se ha convertido en un costo tan alto como un alquiler, sobre todo durante el verano, cuando el uso de aire acondicionado se vuelve indispensable para sostener la actividad y brindar confort a los clientes.

“Después de la quita de subsidios, la energía pasó a ser un costo altísimo en la parte operativa de cualquier comercio. En verano, el aire acondicionado dejó de ser un lujo: es parte del servicio que el cliente espera”, explicó Quiroga. “La gente busca lugares con aire, confort y sombra. Eso tiene un costo, y si la tarifa se dispara, el comerciante no puede sostenerlo. Por eso pedimos que se reparta a lo largo del año”.

Desde la Federación Económica de San Juan (FESJ) también acompañan la iniciativa y remarcan la posibilidad de planificar que traería este nuevo esquema. “Hay opiniones que acompañan esta medida porque permitirá organizar mejor los períodos de consumo y facturación, sobre todo en el comercio”, sostuvo el presidente de la entidad, Daniel Milla.

Boletas de luz millonarias

En la misma línea, el dirigente Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, destacó que la propuesta del EPRE responde a un reclamo que la entidad que dirige viene impulsando hace tiempo: “este fue un pedido formal que hicimos desde nuestra cámara. Cuando se producen los picos de consumo, las tarifas se vuelven imposibles de afrontar. Con un esquema de facturación nivelada, como se usa en muchos países, se le da un respiro al comerciante con uno de los costos más pesados que hoy tiene, junto con los impuestos”, afirmó.

Rodríguez dio un ejemplo concreto del impacto que provoca la tarifa actual: “Una confitería que pagaba 600 mil pesos pasó a pagar 1.700.000 pesos, es tremendo. Por eso, esta reunión es muy importante: esperamos que salga todo bien y que realmente se escuche el planteo de los comerciantes”.

Un alivio

De concretarse, el nuevo plan permitiría repartir el consumo eléctrico anual en cuotas iguales, logrando que las boletas más elevadas del verano se compensen con las de los meses templados. Para los comerciantes, eso significaría previsibilidad, planificación y menos riesgo de cortes por falta de pago.

El sector mantiene la expectativa en alto y la cita de este jueves podría marcar un antes y un después para el comercio sanjuanino, que busca seguir sosteniendo su actividad sin que la factura de luz sea una amenaza constante.