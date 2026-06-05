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Mercados

Jornada financiera: Cayeron las acciones argentinas y subió el riesgo país

El S&P Merval perdió 2,8% y el riesgo país ascendió a 499 puntos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una rueda extremadamente negativa en Wall Street condicionó el desempeño de las acciones y los bonos de la Argentina, mientras que el dólar negoció con leve suba en el mercado de cambios doméstico.

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Las acciones estadounidenses cayeron bruscamente, con el sector tecnológico a la cabeza de las pérdidas tras la publicación del informe de empleo de mayo, que superó con creces las expectativas, mientras continuó la rotación de inversiones fuera de las acciones tecnológicas y de los fabricantes de chips.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,4 por ciento. El índice de referencia S&P 500 retrocedió un 2,6%, mientras que el Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, se desplomó 4,1 por ciento.

El equipo de Balanz Research explicó que “la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos sorprendió nuevamente al alza con 172.000 nuevos puestos en mayo, muy por encima de los 88.000 esperados”, mientras que “la creación de empleo privada fue la que impulsó la sorpresa positiva con una creación de 120.000 nuevos puestos”. La tasa de desempleo en los EEUU se mantuvo estable en 4,3%, tal como se esperaba, con una participación laboral en 61,8%, también en línea con lo esperado.

“Las tasas de interés dieron un salto después de la sorpresa en los datos de empleo, reflejando una menor probabilidad de que la Reserva Federal pueda cortar su tasa de política monetaria en un entorno de presiones inflacionarias y un mercado laboral que se mantiene sólido”, completaron desde Balanz.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó 2,8%, a 3.084.617 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street

Entre las acciones y ADR argentinos negociados en dólares en Wall Street hubo bajas generalizadas, con Satellogic (-12,5%) al frente. Le siguió Bioceres (-7,7%), Adecoagro (-5,7%) y Ternium (-4,2%).

“La firme lectura del payrolls empujó al alza las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU, y ello activó una vez más mayor cautela en Wall Street, la cual de inmediato se trasladó a los activos domésticos que -tras un breve repunte- retoman la tónica más floja y así es que se extiende la toma de ganancias", resumió Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“Ante el surgimiento de indicios de volatilidad, cada gran fase de inversión concentrada en un sector tiende a redistribuir el capital hacia donde el mercado percibe mayor solidez relativa. Después de 2008, esa solidez se encontró en la liquidez. Tras la crisis de 2020, en la deuda soberana. Hoy, con una Reserva Federal que enfrenta limitaciones para utilizar recortes agresivos de tasas como herramienta de estímulo y con los tenedores extranjeros de bonos del Tesoro mostrando señales de desconfianza creciente, ninguno de esos dos refugios clásicos ofrece la misma certeza de antes”, explicó el economista Marcos Victorica, CEO de BAS Storage.

Los bonos soberanos en dólares de la Argentina cayeron 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan avanzó once unidades, a 499 puntos básicos.

“Más allá de la volatilidad en el frente internacional, el balance se mantiene favorable para la deuda argentina. En lo que va del año, los títulos bajo ley extranjera acumulan ganancias cercanas al 5,5%, mientras que los instrumentos bajo ley local avanzan aproximadamente un 4.8%. De esta manera, la deuda soberana continúa consolidando la recuperación iniciada a comienzos de año”, estimaron los analistas de IEB.

Leve suba del dólar

El dólar mayorista subió cuatro pesos o 0,3%, a $1.440,50, su precio más alto desde el 5 de febrero. El monto operado en el segmento de contado alcanzó importantes 689,6 millones de dólares.

El BCRA estableció un techo para su esquema cambiario en los 1.768,68 pesos. Así, el tipo de cambio oficial quedó a 328,18 pesos o 22,8% de ese límite para la libre flotación.

El dólar al público subió cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.462,88 para la venta y $1.411,50 para la compra.

El dólar blue, que tocó un piso intradiario en los $1.430, terminó sin variantes respecto del jueves, a 1.435 pesos.

El Banco Central absorbió USD 45 millones a través de su intervención cambiaria del día, el 6,5% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas del BCRA retrocedieron USD 502 millones, a USD 47.867 millones, principalmente debido a una baja de USD 300 millones en la cotización de activos (el oro perdió 3,6% en el día) y el pago de USD 35 millones a organismos multilaterales.

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