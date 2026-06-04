El riesgo país acentuó su caída y quedó al borde de igualar el menor nivel en la era Milei

El riesgo país continuó descendiendo por debajo de los 500 puntos y se encaminó a posicionarse en el nivel más bajo desde la asunción de Javier Milei.
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Perdió 6 unidades en la jornada. Las acciones acompañaron el buen clima financiero.
El riesgo país continuó descendiendo por debajo de los 500 puntos y se encaminó a posicionarse en el nivel más bajo desde la asunción de Javier Milei.
El indicador que elabora el JP Morgan perdió 6 unidades y cerró en 486 puntos, el equivalente a un retroceso del 1,2%.
Así, quedó al borde de igualar el número más bajo en la gestión libertaria. Éste se alcanzó a fines de enero, cuando se posicionó en 481 puntos básicos.
A su vez, entabló su sexta caída consecutiva con niveles inferiores a los 500 puntos.
La merma se explicó por el buen desempeño que anotan los bonos soberanos en todas sus especies. Tanto los Bonar como los Globales avanzaron y lograron ganancias de hasta 1% en los mejores casos.
El panorama positivo se traslada al rubro de las acciones argentinas. Mirando en la Bolsa de Wall Street, los mayores avances los consiguen IRSA (3,1%) y Cresud (1,4%).__IP__
En la plaza local, el desempeño mostró resultados mixtos: por el lado de las ganancias se repite IRSA a la cabeza (4,3%), seguida del papel de Ternium (3,3%) y en menor escala Transener (2,8%); en cuanto a las pérdidas, Transportadora de Gas del Norte anotó el mayor retroceso (-1,6%), seguida por Central Puerto (-1,4%).