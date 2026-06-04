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Datos

El riesgo país acentuó su caída y quedó al borde de igualar el menor nivel en la era Milei

Perdió 6 unidades en la jornada. Las acciones acompañaron el buen clima financiero.

Por Agencia NA
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El riesgo país continuó descendiendo por debajo de los 500 puntos y se encaminó a posicionarse en el nivel más bajo desde la asunción de Javier Milei.

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El indicador que elabora el JP Morgan perdió 6 unidades y cerró en 486 puntos, el equivalente a un retroceso del 1,2%.

Así, quedó al borde de igualar el número más bajo en la gestión libertaria. Éste se alcanzó a fines de enero, cuando se posicionó en 481 puntos básicos.

A su vez, entabló su sexta caída consecutiva con niveles inferiores a los 500 puntos.

La merma se explicó por el buen desempeño que anotan los bonos soberanos en todas sus especies. Tanto los Bonar como los Globales avanzaron y lograron ganancias de hasta 1% en los mejores casos.

El desempeño de las acciones

El panorama positivo se traslada al rubro de las acciones argentinas. Mirando en la Bolsa de Wall Street, los mayores avances los consiguen IRSA (3,1%) y Cresud (1,4%).__IP__

En la plaza local, el desempeño mostró resultados mixtos: por el lado de las ganancias se repite IRSA a la cabeza (4,3%), seguida del papel de Ternium (3,3%) y en menor escala Transener (2,8%); en cuanto a las pérdidas, Transportadora de Gas del Norte anotó el mayor retroceso (-1,6%), seguida por Central Puerto (-1,4%).

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