miércoles 22 de octubre 2025

Seguirá tras las rejas el joven pocitano acusado de compartir videos de pornografía infantil

Su abogado defensor buscó dejarlo en libertad, pero el juez de Impugnación Maximiliano Blejman resolvió no hacer lugar a este pedido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El fiscal de Impugnación Fabrizio Medici se negó a esta libertad y expresó que debía seguir preso -tenía una preventiva de 3 meses en total dictada por el juez Pablo León-. Finalmente, el juez de Impugnación Maximiliano Blejman confirmó la preventiva por el plazo de 3 meses para este joven.

El caso se inició en agosto último a raíz de un reporte el reporte originado por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) que fue remitido a la Unidad de Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego enviado a la UFI Delitos Informáticos y Estafas del Poder Judicial de San Juan.

En ese reporten señalaban que desde la cuenta de WhatsApp de un sanjuanino habían compartido cinco videos con material de explotación y abuso sexual infantil. Ese sucedió el 19 de julio pasado. También señalaron la ubicación y la posible identidad del usuario, que resultó ser un joven de Pocito.

