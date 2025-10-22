Seguirá tras las rejas el joven pocitano acusado de compartir videos de pornografía infantil

Jeremías Castro, el joven de 18 años que en septiembre último fue detenido por una causa de pornografía infantil , este miércoles se sentó nuevamente en el banquillo de acusados. En esta ocasión, su abogado buscó dejarlo en libertad pero su petición no prosperó.

El fiscal de Impugnación Fabrizio Medici se negó a esta libertad y expresó que debía seguir preso -tenía una preventiva de 3 meses en total dictada por el juez Pablo León-. Finalmente, el juez de Impugnación Maximiliano Blejman confirmó la preventiva por el plazo de 3 meses para este joven.

El caso se inició en agosto último a raíz de un reporte el reporte originado por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) que fue remitido a la Unidad de Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego enviado a la UFI Delitos Informáticos y Estafas del Poder Judicial de San Juan.

En ese reporten señalaban que desde la cuenta de WhatsApp de un sanjuanino habían compartido cinco videos con material de explotación y abuso sexual infantil. Ese sucedió el 19 de julio pasado. También señalaron la ubicación y la posible identidad del usuario, que resultó ser un joven de Pocito.