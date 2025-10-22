miércoles 22 de octubre 2025

Triste noticia

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina

El mensaje lo dio a conocer el Poder Judicial. La misma se llamaba Agustina María Eva Pringles Pardini y tenía 29 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tribunales.jpg

A primera hora de este lunes, las redes sociales del Poder Judicial de San Juan dieron a conocer que falleció una joven empleada judicial, de tan solo 29 años, y que se llamaba Agustina María Eva Pringles Pardini.

La joven que falleció es nieta de Rosalía Garro, histórica dirigente peronista de la provincia, expresaron fuentes del caso.

Desde el Poder Judicial expresaron que la joven se desempeñaba en el fuero de Ejecución Penal de Primera Nominación y tenía el puesto de Ayudante de Primera. Según dijeron desde el Poder Judicial, trabajaba desde el 23 de diciembre de 2020,

Al final de su mensaje, las autoridades del Poder Judicial enviaron sus condolencias: “La Corte de Justicia de San Juan envía sus condolencias a familiares y seres queridos en este difícil momento de profundo dolor”.

