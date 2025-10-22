Mirá cómo avanza en San Juan una obra crucial para garantizar el agua a zonas productivas del Sur

La impermeabilización del Canal Colonia Fiscal, clave para el Sur de San Juan, alcanzó el 65% de avance en Sarmiento.

El Departamento de Hidráulica trabaja en la impermeabilización de los canales Colonia Fiscal Norte y Colonia Fiscal Centro, en el departamento Sarmiento, con el objetivo de optimizar el uso del agua destinada al riego y reducir las pérdidas por filtración. Se trata de una obra estratégica para mejorar la eficiencia del sistema hídrico y garantizar un abastecimiento sostenido a las zonas productivas del sur sanjuanino.

Hockey sobre patines San Juan se prepara para recibir el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones 2025

El proyecto, coordinado con la Junta Departamental de Riego, contempla dos ítems principales: la impermeabilización de 4.550 metros del Canal Colonia Fiscal Norte y de 900 metros del Canal Colonia Fiscal Centro. La obra ya tiene un 65% de avance e integra la construcción del canal con sección rectangular de hormigón armado y con mejoras en la pendiente de fondo para optimizar la conducción del agua.

El presupuesto oficial asignado asciende a $1.624 millones, financiados con recursos provinciales.

Las tareas incluyen la limpieza y preparación del terreno, el replanteo de la traza, excavaciones, compactación, hormigonado y la adecuación de caminos de obra.

image

La cabecera del Canal Colonia Fiscal Centro se encuentra próxima a la intersección de Ruta Nacional Nº40 y calle Mendoza, en la misma traza hacia el norte se encuentra el Canal Colonia Fiscal Norte que se ubica en paralelo a calle Mendoza.

El Canal Colonia Fiscal Norte tiene asignada una dotación de 1055 ha, mientras que el Canal Colonia Fiscal Centro tiene asignada una dotación de 367 ha. Es decir que con esta obra se optimizaría el riego de 1422 ha de una de las zonas más productivas de la provincia.

image

Estos canales presentaban un avanzado deterioro tras décadas de uso y escaso mantenimiento. Los estudios técnicos determinaron la necesidad de construir una nueva traza paralela, ubicada a unos dos metros al oeste de la actual, debido a los daños en taludes y fondo generados por la vegetación y la erosión.

La obra cuenta con la supervisión técnica permanente de profesionales del Departamento de Hidráulica. Con esta intervención, el Gobierno de San Juan continúa fortaleciendo la infraestructura de riego en zonas productivas, promoviendo un uso más eficiente, sustentable y seguro del recurso hídrico que sostiene el desarrollo agrícola del departamento Sarmiento.