miércoles 22 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Sarmiento

Mirá cómo avanza en San Juan una obra crucial para garantizar el agua a zonas productivas del Sur

La impermeabilización del Canal Colonia Fiscal alcanzó el 65% de avance. Con esta obra se optimizará el riego de 1.422 hectáreas de una de las zonas más productivas de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La impermeabilización del Canal Colonia Fiscal, clave para el Sur de San Juan, alcanzó el 65% de avance en Sarmiento.

La impermeabilización del Canal Colonia Fiscal, clave para el Sur de San Juan, alcanzó el 65% de avance en Sarmiento.

El Departamento de Hidráulica trabaja en la impermeabilización de los canales Colonia Fiscal Norte y Colonia Fiscal Centro, en el departamento Sarmiento, con el objetivo de optimizar el uso del agua destinada al riego y reducir las pérdidas por filtración. Se trata de una obra estratégica para mejorar la eficiencia del sistema hídrico y garantizar un abastecimiento sostenido a las zonas productivas del sur sanjuanino.

Lee además
La Red Tulum funcionará como siempre este domingo de elecciones legislativas.
Atención

Cómo funcionará la Red Tulum este domingo de elecciones en San Juan
san juan se prepara para recibir el campeonato panamericano de clubes y naciones 2025
Hockey sobre patines

San Juan se prepara para recibir el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones 2025
image

El proyecto, coordinado con la Junta Departamental de Riego, contempla dos ítems principales: la impermeabilización de 4.550 metros del Canal Colonia Fiscal Norte y de 900 metros del Canal Colonia Fiscal Centro. La obra ya tiene un 65% de avance e integra la construcción del canal con sección rectangular de hormigón armado y con mejoras en la pendiente de fondo para optimizar la conducción del agua.

El presupuesto oficial asignado asciende a $1.624 millones, financiados con recursos provinciales.

Las tareas incluyen la limpieza y preparación del terreno, el replanteo de la traza, excavaciones, compactación, hormigonado y la adecuación de caminos de obra.

image

La cabecera del Canal Colonia Fiscal Centro se encuentra próxima a la intersección de Ruta Nacional Nº40 y calle Mendoza, en la misma traza hacia el norte se encuentra el Canal Colonia Fiscal Norte que se ubica en paralelo a calle Mendoza.

El Canal Colonia Fiscal Norte tiene asignada una dotación de 1055 ha, mientras que el Canal Colonia Fiscal Centro tiene asignada una dotación de 367 ha. Es decir que con esta obra se optimizaría el riego de 1422 ha de una de las zonas más productivas de la provincia.

image

Estos canales presentaban un avanzado deterioro tras décadas de uso y escaso mantenimiento. Los estudios técnicos determinaron la necesidad de construir una nueva traza paralela, ubicada a unos dos metros al oeste de la actual, debido a los daños en taludes y fondo generados por la vegetación y la erosión.

La obra cuenta con la supervisión técnica permanente de profesionales del Departamento de Hidráulica. Con esta intervención, el Gobierno de San Juan continúa fortaleciendo la infraestructura de riego en zonas productivas, promoviendo un uso más eficiente, sustentable y seguro del recurso hídrico que sostiene el desarrollo agrícola del departamento Sarmiento.

Temas
Seguí leyendo

Argentina ve oportunidades en dos productos donde San Juan ya domina: mosto y pasas

Cómo impacta en San Juan el anuncio de Trump de comprar más carne argentina

Video: apareció un particular "auto chino" en San Juan y se volvió viral

Tras el "lunes negro" para las billeteras virtuales: cómo afectó a comercios y clientes en San Juan

Daniel Galvani juró para seguir como jefe de los fiscales de San Juan

Un temblor de Magnitud 4.7 se registró en San Juan este martes y se sintió hasta en Mendoza

En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad

Jorge Enrique Pinardi y sus picantes anécdotas con Menem y Grondona

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fallecio una joven empleada de la justicia sanjuanina
Triste noticia

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Eduardo Rubén Oro: A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese
Sin filtro

Eduardo Rubén Oro: "A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese"

La detención del sujeto que le robó el teléfono a un joven que caminaba hacia un gimnasio en Rawson.
En Rawson

Apareció el video de la detención de uno de los sujetos que le robó el celular al joven que iba al gimnasio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole he matado a tu madre: condenado a 10 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole "he matado a tu madre": condenado a 10 años de cárcel

Caso Raúl Tellechea: absuelven a todos los acusados por desaparición forzada
Por unanimidad

Caso Raúl Tellechea: absuelven a todos los acusados por desaparición forzada

Un ladrón con pocas luces: ofrecía en el centro una notebook robada y se la terminó ofertando a policías
Impensado

Un ladrón con pocas luces: ofrecía en el centro una notebook robada y se la terminó ofertando a policías

Te Puede Interesar

Sturzenegger para Tiempo: anunció que se viene el Belgrano Cargas para San Juan y aseguró más diálogo con los gobernadores video
EXCLUSIVO

Sturzenegger para Tiempo: anunció que se viene el Belgrano Cargas para San Juan y aseguró más diálogo con los gobernadores

Por Natalia Caballero
La impermeabilización del Canal Colonia Fiscal, clave para el Sur de San Juan, alcanzó el 65% de avance en Sarmiento.
En Sarmiento

Mirá cómo avanza en San Juan una obra crucial para garantizar el agua a zonas productivas del Sur

Seguirá tras las rejas el joven pocitano acusado de compartir videos de pornografía infantil
Judiciales

Seguirá tras las rejas el joven pocitano acusado de compartir videos de pornografía infantil

Radiografía de 20 años de elecciones intermedias en San Juan: resultados, pistas que no todos supieron leer y sus protagonistas
Informe especial

Radiografía de 20 años de elecciones intermedias en San Juan: resultados, pistas que no todos supieron leer y sus protagonistas

Benja, el niño sanjuanino que compartió el emocionante momento que vivió tras su última quimio.
Historia de fortaleza

La emoción de todo un pueblo sanjuanino por la valentía de Benjamín y su última quimio