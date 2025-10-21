martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impacto económico

Tras el "lunes negro" para las billeteras virtuales: cómo afectó a comercios y clientes en San Juan

Desde pagos trabados al enojo generalizado, comercios y gastronómicos sanjuaninos calcularon las pérdidas por la caída de billeteras virtuales.

Por Elizabeth Pérez
La caída de Amazon y de las billeteras virtuales generó caos en San Juan.

La caída de Amazon y de las billeteras virtuales generó caos en San Juan.

El colapso de los servicios digitales de Amazon Web Services ayer lunes hizo que los sanjuaninos se toparan con una realidad que parecía impensada: no podían pagar ni cobrar. La caída generalizada afectó a plataformas de todo el país y dejó fuera de servicio a las principales billeteras virtuales, entre ellas Mercado Pago.

Lee además
que explicaron las billeteras virtuales tras la caida de amazon
Mercados

Qué explicaron las billeteras virtuales tras la caída de Amazon
amazon explico la sencilla razon del apagon que conmociono al mundo
Tecnología

Amazon explicó la sencilla razón del apagón que conmocionó al mundo

Con el 30% de las operaciones de los comercios realizadas a través de billeteras electrónicas –según estimaciones de la Cámara de Comerciantes Unidos- en el comercio sanjuanino calculan un golpe fuerte en pérdidas y caída de ventas en el denominado “lunes negro”.

Comercios que no pudieron concretar ventas, bares con inconvenientes, clientes sin acceso a su dinero fueron algunas de las postales de la jornada.

“Día negro” para la economía local

image

Daniel Milla, presidente de la Federación Económica de San Juan, describió el lunes como “una jornada muy complicada”. “Fue una situación súper preocupante cuando nos dimos cuenta de que había tres billeteras que no estaban funcionando. Hoy en día, las billeteras virtuales han pasado a ser el efectivo común y corriente, y todos nos movilizamos a través de ellas”, explicó.

Aunque no pudo estimar la magnitud económica del impacto, Milla señaló que “fue un día bastante negro para la economía local”. “El problema fue que el dinero estaba ahí, pero no se podía usar, y eso generó mucha incertidumbre”, agregó.

Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, dimensionó el alcance de la crisis: “hoy en día, el 30% de las operaciones de los comercios se hacen por billeteras electrónicas. El lunes fue un día caótico: se frenaron ventas, transferencias y pagos a proveedores. También hubo problemas con algunas tarjetas de débito. Esperamos que esto no se repita”, advirtió.

Los jóvenes, los más afectados

Desde la Cámara de Comercio de San Juan, su presidente Hermes Rodríguez contó que la situación lo afectó incluso en lo personal: “Mi hija quiso comprarse el almuerzo y no pudo. Fui a buscarle algo y había al menos diez chicos en la misma situación. Creo que los jóvenes fueron los más complicados, porque muchos dependen exclusivamente de las billeteras virtuales”, comentó.

Rodríguez aclaró que algunos en los comercios no hubo grandes conflictos: “Algunos clientes quedaron en volver a pagar cuando se restableciera el sistema, y muchos lo hicieron. Pero sí fue un caos para quienes necesitaban resolver cosas en el momento”.

El impacto en la gastronomía

En el sector gastronómico, el problema se notó desde las primeras horas de la mañana. Analía Tello, representante de la Cámara Hotelera Gastronómica de San Juan, dijo que hubo mesas que directamente no se sentaron cuando les dijimos que la billetera no funcionaba.

“Otros clientes fueron al cajero y pagaron en efectivo. Lo más complicado fue con los pagos a proveedores, porque la mayoría se hacen por billetera y no se pudieron concretar”, explicó.

Qué pasó

La caída masiva de Amazon Web Services (AWS) paralizó a cientos de servicios digitales en Argentina, dejando a millones de usuarios de billeteras virtuales sin poder operar. Las respuestas de las billeteras virtuales fueron dispares. Naranja X y Ualá aclararon que el problema se debía a “servidores externos”. En tanto, el silencio de la más usada, Mercado Pago, aumentó la incertidumbre entre los usuarios.

Temas
Seguí leyendo

La gran data para no caer en la garra de los ladrones: cómo proteger las billeteras virtuales y apps bancarias

La realidad de los empleados de comercio en San Juan: menos despidos que en 2024 y el auge de los retiros voluntarios

El dólar sigue escalando y vuelve a superar los $ 1.500 a cinco días de las elecciones

San Juan destina $195 millones en programas para fomentar la ciencia

Volvió a aumentar el plazo fijo: cuánto se gana depositando $1.200.000 a 90 días

Una histórica bodega mendocina, en crisis: ruptura con proveedores y alerta por despidos

De las heladeras a los celulares: qué productos siguen siendo más baratos en Chile que en San Juan

Las ventas por el Día de la Madre en San Juan cayeron un 5% y hubo variaciones en el ticket promedio, según las cámaras comerciales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Volvió a aumentar el plazo fijo
Atención ahorristas

Volvió a aumentar el plazo fijo: cuánto se gana depositando $1.200.000 a 90 días

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos
Línea de tiempo

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Te Puede Interesar

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole he matado a tu madre: condenado a 10 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole "he matado a tu madre": condenado a 10 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
Eduardo Rubén Oro: A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese
Sin filtro

Eduardo Rubén Oro: "A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese"

Orrego-Martín, juntos en Paren: de administrar el 60% de los recursos respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y jugamos de memoria video
Entrevista exclusiva

Orrego-Martín, juntos en Paren: de "administrar el 60% de los recursos" respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y "jugamos de memoria"

La caída de Amazon y de las billeteras virtuales generó caos en San Juan.
Impacto económico

Tras el "lunes negro" para las billeteras virtuales: cómo afectó a comercios y clientes en San Juan

Qué pasa con Donald Trump y las carnicerías de San Juan (foto ilustrativa). 
Intenciones

Cómo impacta en San Juan el anuncio de Trump de comprar más carne argentina