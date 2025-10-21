El dólar sigue escalando y vuelve a superar los $ 1.500 a cinco días de las elecciones

El dólar minorista avanza diez pesos este martes y pasa los $ 1.500 por primera vez en un mes. a cinco días de las elecciones, cotiza a $ 1.505 en el Banco Nación y en el bancos privados llega a $ 1.515.

El dólar mantiene la tendencia alcista en la previa electoral. Un nuevo tuit de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos ratificando su apoyo al gobierno argentino , no alcanzó para contener la dólar, aunque sí le dio una buena perspectiva a los bonos.

Los títulos públicos que mostraban leves bajas en el premarket, ahora avanzan cerca de 1%. También suben los ADR en Nueva York, encabezados por IRSA que trepa 4%. FUENTE: Clarín

Temas dólar

Elecciones