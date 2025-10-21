martes 21 de octubre 2025

Expectativa económica

El dólar sigue escalando y vuelve a superar los $ 1.500 a cinco días de las elecciones

El mayorista se acerca al techo de la banda cambiaria. Los bonos argentinos muestran leve subas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El dólar minorista avanza diez pesos este martes y pasa los $ 1.500 por primera vez en un mes. a cinco días de las elecciones, cotiza a $ 1.505 en el Banco Nación y en el bancos privados llega a $ 1.515.

El dólar mantiene la tendencia alcista en la previa electoral. Un nuevo tuit de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos ratificando su apoyo al gobierno argentino , no alcanzó para contener la dólar, aunque sí le dio una buena perspectiva a los bonos.

Los títulos públicos que mostraban leves bajas en el premarket, ahora avanzan cerca de 1%. También suben los ADR en Nueva York, encabezados por IRSA que trepa 4%.

FUENTE: Clarín

