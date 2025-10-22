miércoles 22 de octubre 2025

En plena campaña

El show de Sturzenegger, el ministro estrella de Milei, en San Juan: las cinco perlitas que nadie vio

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación arribó a la provincia a solo días de las elecciones legislativas, con el objetivo de acompañar a los candidatos sanjuaninos. En su primera actividad dio una charla al sector productivo empresarial con tintes humorísticos y hasta con el uso de palabras en "latín".

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-10-21 at 10.54.48 PM

A solo cinco días de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación y mano derecha del presidente Javier Milei, Federico Sturzenegger, llegó a San Juan. Uno de los principales objetivos de esta visita fue el de a los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza, cuya lista encabeza uno de sus dirigentes más cercanos, Abel Chiconi.

La primera actividad fue una charla con referentes del sector económico productivo de la provincia, que tuvo lugar en el Club Social. Sturzenegger explicó las claves del "éxito económico" del gobierno de Milei, apuntando sobre todo a la baja de la inflación y al recorte del gasto público. "Cuando llegamos, había ministerios 'blue'. Todos conocen el ministerio que comandaba Tolosa Paz, bueno ese ministerio tenía atrás otro ministerio, con trabajadores que cobraban y todo", recordó.

image

En este sentido, el ministro indicó que el recorrido del cambio económico es estructural, y que ningún cambio puede ser lineal ni perfecto. Para graficar esto, hasta se sirvió de una anécdota con un funcionario australiano, quien le contó que la transformación del país de Oceanía se había sentido como "esquinar con un solo esquí". "Es decir, terminás hecho pelota", remató.

Más allá del recorrido de los "logros" de Milei en estos casi dos años de gobierno, cual show de stand up, Sturzenegger hizo reír varias veces a los presentes con anécdotas y chistes. Hasta usó el recurso de "hablar en latín" (traducción, decir algunas malas palabras).

Las cinco perlitas de charla de Sturzenegger

1. El furcio de José Peluc

El diputado nacional por La Libertad Avanza, José Peluc, estuvo a cargo de presentar al ministro en la charla. Se equivocó de apellido al nombrarlo, pero rápidamente lo arregló con una risa y la colaboración de todos los presentes, que también se rieron.

2. ¿Schwarzenegger?

image

No por nada el título de esta nota hace referencia a un show. El ministro empezó su discurso con una pequeña anécdota para romper el hielo con los asistentes. Una vez, de viaje, lo vieron llegar y le preguntaron "¿Pero no venía Schwarzenegger?".

3. Hugo Goransky, en primera fila

image

El empresario y representante de la Unión Industrial, Hugo Goransky, fue uno de las personalidades más destacadas en asistir a la charla. Se sentó en primera fila y hasta tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta a Sturzenegger. La consulta del referente económico fue puntualmente hacia la posibilidad de generar un régimen especial para las pymes, que tienen muchos gastos sobre todo de transporte. Sturzenegger respondió y le dijo "espero que valores la frontalidad". En resumidas cuentas, le planteó que no habrá régimenes especiales para las pymes, sino que se deben resolver los problemas de base antes de aplicar "paliativos".

4. El pin de la motosierra

Además de compararse con Milei en cuanto a sus características mesiánicas, Sturzenegger hizo notar un detalle casi imperceptible en su vestuario. En la solapa izquierda de su saco, lleva un pin de una motosierra, aludiendo a la metáfora que usa el presidente para referirse a los recortes fiscales que realizó durante su gobierno.

image

5. ¿Globos aerostáticos en El Valle de la Luna?

Uno de los ítems clave a los que se refirió Sturzenegger es el turismo. Habló de las bellezas de San Juan y trazó un paralelismo con un icónico lugar de Turquía: Capadocia. Esta región es conocida en el mundo por los vuelos en globos aerostáticos y sus paisajes exóticos. Según dijo, en el Parque Ischigualasto, mejor conocido como Valle de la Luna, podrían desarrollarse estos atractivos turísticos.

