Federico Sturzenegger vendrá a San Juan a respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza

Todo está listo para que llegue a San Juan el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario estrella de La Libertad Avanza acompañará a los candidatos a diputado nacional del espacio y cumplirá con una agitada agenda electoral. Abel Chiconi, que encabeza la boleta de LLA, tiene una estrecha relación con el funcionario nacional, quien posteó en sus redes sociales como ejemplo el plan de desregulación del INV que ideó el ahora candidato.

Todavía sin definiciones sobre el día y horario de llegada, se supo que el legislador José Peluc movió sus influencias dentro del organigrama nacional y logró que Sturzenegger diga presente en San Juan próximamente. La visita será netamente electoral, para impulsar a los candidatos de la lista violeta. Sobre un posible encuentro con autoridades del gobierno provincial, como indica el protocolo, no hay información.

Peluc dijo en Off the Record, el programa de streaming de Tiempo de San Juan, que estaban las ganas de recibir a Sturzenegger, uno de los cerebros ideológicos de La Libertad Avanza. El hombre viene encarando las políticas desregulatorias que se fueron aplicando en distintos organismos del Estado, uno de ellos el INV, que hasta hace poco tenía a Chiconi como vicepresidente.

El funcionario nacional está recorriendo el país impulsando a los candidatos violetas. En su cuenta de X, Sturzenegger posteó durante su visita a Córdoba que venía a San Juan. "La libertad avanza o Argentina retrocede. Seguimos explicando que el 26 nos jugamos el futuro de nuestros hijos. Gracias Córdoba, Tandil, Concordia y Caba. Nos vemos en Mardel y San Juan en los próximos días", publicó.