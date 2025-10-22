Extendieron la prisión preventiva para el joven acusado de hacer una triple amenaza de bomba

Ese cruce entre las partes ocurrió el viernes pasado y tuvo la lectura de su resolución el lunes. Este martes se realizó la audiencia de revisión de medida cautelar. El MPF representado por el fiscal Alejandro Mattar de UFI Genérica y los abogados querellantes que representan a Fiscalía de Estado solicitaron la renovación de la medida cautelar -Muñoz se encuentra preso-. La defensa a cargo de Iván Román Martín solicitó que quedara en libertada con medidas más leves.

Finalmente, la jueza Carolina Parra decidió extender la estadía de Axel Muñoz en el Servicio Penitenciario Provincial por 30 días. Este chico -junto a menores- está acusado de realizar llamados en días consecutivos a una escuela de Rawson. En total fueron tres y en todos se escucha decir que hay un artefacto explosivo.

Por esta amenaza se vieron afectadas las clases en los tres días y las autoridades tuvieron que realizar el protocolo para corroborar si había un artefacto explosivo o no en las instalaciones. Se realizó una investigación y dieron con uno de los posibles autores del llamado, el viejo conocido Axel Muñoz que ya cuenta con antecedentes penales y condenatorios. La última, una pena de 3 años de prisión condicional, causa que fue instruida en UFI ANIVI.