Un ladrón, enyesado, se robó una moto en Rawson

Un hecho insólito se registró durante la madrugada de este miércoles en el departamento Rawson, donde un ladrón con un brazo enyesado intentó robar una moto, pero fue sorprendido por la Policía a los pocos minutos.

Todo comenzó alrededor de la 1:30, cuando personal de la Comisaría 25ª realizaba recorridas preventivas y fue alertado por el CISEM sobre un robo ocurrido en calles República del Líbano y Bahía Blanca. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron al damnificado quien contó que le habían sustraído su motocicleta Guerrero G90 Econo , color celeste con blanco, que estaba estacionada frente a su vivienda.

Gracias al rápido aviso de vecinos, los policías obtuvieron una descripción precisa del sospechoso: un joven vestido con pantalón gris, de cabello rubio y, llamativamente, con un yeso en uno de sus brazos. Con esos datos, los uniformados iniciaron un rastrillaje por la zona.

A pocos minutos, en calle Primero de Mayo, antes de llegar a República del Líbano, los efectivos divisaron al sujeto empujando la moto robada. Al notar la presencia policial, el delincuente abandonó el rodado e intentó escapar, pero fue reducido a pocos metros.

La motocicleta fue recuperada y devuelta a su dueño, mientras que el ladrón fue aprehendido y alojado en los calabozos de la Comisaría 25ª, a disposición de Flagrancia.