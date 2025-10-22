miércoles 22 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Albardón

Intentaron huir en una camioneta cuando circulaban con 20 kg de carne de guanaco en una mochila

Ocurrió sobre Ruta 40, durante un operativo nocturno. La camioneta llamó la atención de la Policía porque no tenía patente visible.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Policía Rural secuestró la carne de guanaco producto de la caza ilegal, la camioneta y dos motos.

La Policía Rural secuestró la carne de guanaco producto de la caza ilegal, la camioneta y dos motos.

Un operativo nocturno de rutina en Ruta 40 terminó con una inesperada persecución y el hallazgo de 20 kilos de carne de guanaco, una especie protegida por ley. La intervención de la División Rural de San Juan en el departamento Albardón dejó como saldo cuatro personas identificadas, tres vehículos secuestrados y el inicio de una causa por caza ilegal.

Lee además
las palabras de la familia del joven asesinado en chimbas, tras la detencion del principal sospechoso: es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"
hace un ano se salvo de ir a la carcel, siguio delinquiendo y ahora ira mas de un ano al penal video
No aprende más

Hace un año se salvó de ir a la cárcel, siguió delinquiendo y ahora irá más de un año al penal

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 de este martes, en inmediaciones del autódromo El Villicum, cuando efectivos policiales detectaron una camioneta Chevrolet S-10 que circulaba sin patente visible. Lo que en principio parecía una infracción vehicular, escaló rápidamente al advertir que en la caja del rodado viajaban dos motocicletas tipo enduro.

La actitud de los ocupantes no hizo más que aumentar las sospechas: al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga. En plena maniobra, uno de ellos arrojó una mochila negra a un costado del camino. En su interior, los uniformados encontraron un cuchillo y varios cortes de carne faenada de guanaco, especie protegida por la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

El operativo fue coordinado por personal de la Base Rural 2, y con intervención del Ayudante Fiscal de Flagrancia, Dr. Pablo Quiroga, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes. Los implicados fueron identificados como Miguel Ángel Riveros (27), Rodrigo Velázquez (28), Agustín Velázquez (28) y Alberto Velázquez (54), todos residentes del departamento.

Durante la inspección, se comprobó que una de las motos era una Motomel 250 cc (patente A138OUO), mientras que la otra presentaba irregularidades en la numeración de motor y chasis, además de no contar con chapa patente. Ambas motocicletas, junto con la camioneta y la carne incautada, quedaron bajo secuestro.

La causa fue caratulada como infracción a los artículos 25 y 26 de la Ley Nacional de Conservación de Fauna Silvestre. Desde la fuerza policial advirtieron que los detenidos enfrentarán una investigación por caza ilegal en zona protegida, delito que representa una amenaza directa al patrimonio natural del Estado.

Temas
Seguí leyendo

Pocito: se quería "sacar de encima" una escopeta y la Policía lo atrapó

Detienen a un sujeto por supuesto robo, amenazas y disturbios en Rawson

Sanjuanino irá 6 años preso por tener pornografía infantil; una víctima pudo ser identificada

Seguirá tras las rejas el joven pocitano acusado de compartir videos de pornografía infantil

Un ladrón, enyesado, se robó una moto en Rawson

Extendieron la prisión preventiva para el joven acusado de hacer una triple amenaza de bomba

Recuperaron una moto que estaba a la venta luego de ser robada

Le robaron la moto con la que mantenía a sus tres hijos y pide ayuda para recuperarla

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
extendieron la prision preventiva para el joven acusado de hacer una triple amenaza de bomba
Tribunales

Extendieron la prisión preventiva para el joven acusado de hacer una triple amenaza de bomba

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole he matado a tu madre: condenado a 10 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole "he matado a tu madre": condenado a 10 años de cárcel

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina
Triste noticia

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina

Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Clima

El alivio llega con agua: anuncian chaparrones y viento para este miércoles en San Juan

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia
Absolución

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Te Puede Interesar

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Por Redacción Tiempo de San Juan
La cadena de valor detrás de la IA y el potencial de las empresas tecnológicas a la hora de invertir video
Economía doméstica

La cadena de valor detrás de la IA y el potencial de las empresas tecnológicas a la hora de invertir

El dólar en San Juan, por las nubes: con el oficial en alza, el blue llegó a los $1.600
Mercado cambiario

El dólar en San Juan, por las nubes: con el oficial en alza, el blue llegó a los $1.600

Radiografía de 20 años de elecciones intermedias en San Juan: resultados, pistas que no todos supieron leer y sus protagonistas
Informe especial

Radiografía de 20 años de elecciones intermedias en San Juan: resultados, pistas que no todos supieron leer y sus protagonistas

Hace un año se salvó de ir a la cárcel, siguió delinquiendo y ahora irá más de un año al penal video
No aprende más

Hace un año se salvó de ir a la cárcel, siguió delinquiendo y ahora irá más de un año al penal