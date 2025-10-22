Intentaron huir en una camioneta cuando circulaban con 20 kg de carne de guanaco en una mochila

La Policía Rural secuestró la carne de guanaco producto de la caza ilegal, la camioneta y dos motos.

Un operativo nocturno de rutina en Ruta 40 terminó con una inesperada persecución y el hallazgo de 20 kilos de carne de guanaco, una especie protegida por ley. La intervención de la División Rural de San Juan en el departamento Albardón dejó como saldo cuatro personas identificadas, tres vehículos secuestrados y el inicio de una causa por caza ilegal.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 de este martes, en inmediaciones del autódromo El Villicum, cuando efectivos policiales detectaron una camioneta Chevrolet S-10 que circulaba sin patente visible. Lo que en principio parecía una infracción vehicular, escaló rápidamente al advertir que en la caja del rodado viajaban dos motocicletas tipo enduro.

La actitud de los ocupantes no hizo más que aumentar las sospechas: al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga. En plena maniobra, uno de ellos arrojó una mochila negra a un costado del camino. En su interior, los uniformados encontraron un cuchillo y varios cortes de carne faenada de guanaco, especie protegida por la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

El operativo fue coordinado por personal de la Base Rural 2, y con intervención del Ayudante Fiscal de Flagrancia, Dr. Pablo Quiroga, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes. Los implicados fueron identificados como Miguel Ángel Riveros (27), Rodrigo Velázquez (28), Agustín Velázquez (28) y Alberto Velázquez (54), todos residentes del departamento.

Durante la inspección, se comprobó que una de las motos era una Motomel 250 cc (patente A138OUO), mientras que la otra presentaba irregularidades en la numeración de motor y chasis, además de no contar con chapa patente. Ambas motocicletas, junto con la camioneta y la carne incautada, quedaron bajo secuestro.

La causa fue caratulada como infracción a los artículos 25 y 26 de la Ley Nacional de Conservación de Fauna Silvestre. Desde la fuerza policial advirtieron que los detenidos enfrentarán una investigación por caza ilegal en zona protegida, delito que representa una amenaza directa al patrimonio natural del Estado.