miércoles 22 de octubre 2025

Tribunales

Pocito: se quería "sacar de encima" una escopeta y la Policía lo atrapó

Hace unos días el acusado quería vender el arma e hizo la maniobra a través de WhatsApp. Ahí intervino personal de UFI Genérica y lo aprehendió. Ahora arregló una condena en juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-22 at 10.59.38

El pasado 20 de octubre, los efectivos brigadistas de UFI Genérica detuvo a un sujeto que trataba de vender una escopeta calibre 16 a través de redes sociales. Este fue identificado como Kevin Sandande y tras estar dos días preso, este miércoles recuperó la libertad, pero salió de Tribunales con una condena.

Según el relato otorgado por la fiscalía, los brigadistas llevaron una operación para atrapar a este hombre que se quería “sacar de encima” una escopeta. Se realizó un allanamiento en su casa ubicada en Pocito, detuvieron a Sandande y secuestraron el arma.

No tenía la documentación para tener esta arma y además se comprobó que la escopeta estaba apta para el disparo. Ante este contexto, el acusado con varias pruebas en su contra admitió la autoría de su delito en un juicio abreviado.

WhatsApp Image 2025-10-22 at 10.59.37

La audiencia la tuvo este miércoles. El caso fue expuesto por la fiscal Daniela Pringles y escuchado por el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi. Después se leyeron los términos del acuerdo que se había llegado con el imputado y los defensores de este, Molinero y Bonomo, los aceptaron.

Finalmente, el juez lo condenó a 6 meses de prisión condicional por el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil y pagar una multa de $10.000 a favor del Estado; ya que el delito se cometió en perjuicio de la administración pública.

WhatsApp Image 2025-10-22 at 13.14.34

