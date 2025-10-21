El alivio llega con agua: anuncian chaparrones y viento para este miércoles en San Juan

Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.

San Juan podría amanecer este miércoles con un cambio en el tiempo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera la llegada de chaparrones y viento del sur, fenómenos que se concentrarán durante la madrugada y las primeras horas del día.

El organismo prevé ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h, aunque el viento perderá intensidad con el correr de la mañana. Luego, el cielo se mantendrá algo nublado durante gran parte de la jornada y parcialmente cubierto por la noche. Las temperaturas oscilarán entre 17°C de mínima y 29°C de máxima, marcando un leve descenso respecto a días anteriores.

El jueves volverá el calor, con una máxima prevista de 32°C, mientras que el viernes podría llegar con nuevas lluvias en horas de la mañana, según el pronóstico extendido.

Compartí esta nota en redes sociales:







