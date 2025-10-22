miércoles 22 de octubre 2025

En Caucete

Recuperaron una moto que estaba a la venta luego de ser robada

Tras un operativo, la Policía logró hallar el rodado, que fue secuestrado y será devuelto a sus dueños.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La moto que fue recuperada en Caucete luego de ser robada y puesta a la venta.

Una motocicleta que había sido robada mientras sus dueños dormían fue recuperada por efectivos policiales en Caucete, luego de que fuera encontrada a la venta en un barrio cercano.

El operativo fue realizado por personal de la Brigada de Investigación Este, quienes lograron recuperar la moto Corven 150cc de color negra que había sido sustraída días atrás en el Barrio Juan Jofré, en el departamento de Caucete.

Según la denuncia presentada, la familia Aballay fue víctima del robo durante la noche, cuando desconocidos ingresaron a su domicilio y forzaron la traba del manubrio para llevarse el vehículo.

Tras una investigación exhaustiva, los efectivos lograron dar con el paradero de la motocicleta en Villa Dolores, donde estaba siendo ofrecida a la venta. En el lugar se procedió al secuestro del rodado, que fue trasladado a la sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Desde la Policía informaron que la motocicleta será reconocida por los damnificados y restituida a sus propietarios. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad, que continuará con la investigación para dar con los responsables del hecho.

