lunes 20 de octubre 2025

Pronóstico

En detalle, mirá cómo estará el tiempo esta semana en San Juan

El calor será protagonista este lunes, según indica el Servicio Meteorológico Nacional. Pero, qué sucederá después.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mirá cómo estará el tiempo esta semana en San Juan.

Mirá cómo estará el tiempo esta semana en San Juan.

Un inicio de semana marcado por el calor es el que se espera en San Juan, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, después, el viento Sur podría traer algún cambio en el termómetro.

Según marca el pronóstico, este lunes, comienza con una temperatura mínima que ronda los 15 grados, el cielo ligeramente nublado y una brisa del Sur.

En cuanto a la tarde, se prevé una temperatura máxima de 31 grados, bajo el cielo algo nublado y con una brisa que llegará desde el Noroeste.

image

En relación a los próximos días, para mañana martes se espera un martes con mínima de 17 grados y con una temperatura máxima de 33 grados, con la llegada de viento Sur durante la noche. Como consecuencia, durante la jornada del miércoles el termómetro se moverá entre los 16 y los 29 grados.

Aunque el jueves, la máxima volverá a alcanzar los 32 grados. Ya para el viernes, se espera el ingreso de viento Sur durante la madrugada, lo que hará que ese día el termómetro sólo llegue a los 26 grados.

