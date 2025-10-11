Así estará el tiempo durante el domingo en San Juan: ¿seguirá el viento?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para este domingo 12 de octubre en San Juan . Tras el sábado ventoso, ¿seguirán las ráfagas?

De cara al domingo, se espera que el buen tiempo continúe durante toda la jornada. Según el SMN, el cielo permanecerá despejado desde la madrugada hasta la noche, con temperaturas que irán de 7°C a 25°C. El viento, en tanto, se sentirá más suave que en la jornada del sábado, con ráfagas de hasta 12km/h y cambios de dirección predominante desde el sur y el este.

Las altas temperaturas volverían durante el lunes y se extenderían hasta el miércoles. Las máximas llegarían hasta los 33º, manifestó el SMN.

El jueves regresaría el frente frío y la máxima presentaría un descenso, con el viernes inclusive.