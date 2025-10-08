Malas noticias sobre la salud de Miguel Ángel Russo: aseguran que "el pronóstico es letal"

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo , permanece en delicado estado de salud. Los informes de su estado médico no son alentadores e, incluso, se aseguró que algunas personas cercanas al director técnico se han comenzado a despedir de él.

El periodista Juan José Buscalia expuso que la información sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo es escasa y que ha debido recurrir a versiones de personas cercanas al entrenador para reconstruir el panorama.

Qué se sabe de la salud de Miguel Ángel Russo

“Es muy poca la información que hay, por lo que uno puede hablar con personas cercanas, con quienes lo han visto últimamente y por las condiciones que ha vivido en las últimas horas, bueno, el pronóstico es letal, aunque todavía no se ha dado ese desenlace, las personas que están cerca de él están algunos despidiéndose” informó en Blog Deportivo de Blu Radio.

De acuerdo con el periodista, Russo está bajo internación domiciliaria, una decisión tomada por sus médicos de cabecera.

Buscalia explicó que evitaron trasladarlo a una clínica para prevenir que pudiera contraer algún virus intrahospitalario, dada la fragilidad de su estado.

“No decidió, decidieron los médicos de cabecera que no fuera una clínica, porque ahí podía contraer algún virus intrahospitalario que podía llegar a ser imposible de soportar dada la fragilidad de su estado”.

Incluso, los integrantes de su reciente cuerpo técnico han acompañado al mítico entrenador en los últimos días: “Ayer fue el turno del cuerpo técnico de Boca, los jugadores de Boca quisieron ir a saludarlo”, indicó Buscalia. Más adelante, añadió que figuras emblemáticas también se han acercado: “Riquelme pasó a saludarlo en horas de la mañana”.

El periodista aclaró que, por decisión familiar, la información sobre el estado de salud de Russo no es manejada por el club.

“El flujo de información no lo está manejando el club, sino que lo está manejando, lógicamente, la familia, su esposa, sus hijos”.

Finalmente, Buscalia advirtió sobre la incertidumbre del momento actual y dejó claro el ambiente de expectativa y resignación que rodea a quienes están cerca de Russo.

“Son horas determinantes, de desenlace y uno no sabe en cuánto puede darse una noticia que da la sensación de que puede ocurrir más temprano que tarde”.

(Fuente: Infobae)