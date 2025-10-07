martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Momento sensible

El plantel de Boca, unido y afectado por la internación de Russo

La internación domiciliaria del entrenador con pronóstico reservado marcó la semana en Ezeiza. A pesar del profesionalismo, el equipo se muestra visiblemente afectado y enfocado en su recuperación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cuadro de Miguel Ángel Russo.

El cuadro de Miguel Ángel Russo.

En Boca, la prioridad absoluta es la salud de Miguel Ángel Russo. El plantel y el cuerpo técnico retomaron este martes los entrenamientos en el predio de Ezeiza con la disciplina habitual, pero el clima refleja la preocupación que atraviesa a toda la delegación. El entrenador, de 69 años, permanece internado en su domicilio con pronóstico reservado, y cada noticia sobre su estado repercute de inmediato entre jugadores y colaboradores.

Lee además
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.
Desde Miami

Lionel Scaloni: "Para nosotros nunca hay partidos amistosos"
henry martin y su auto campeon azul y blanco: el historico reencuentro que se vivira en el zonda
Momentazo

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda

La mañana comenzó con trabajos en el gimnasio y ejercicios en las canchas auxiliares, pero el ánimo no era el habitual. Los referentes del equipo, liderados por Leandro Paredes, intentaron organizar una visita para acompañar a Russo, aunque por motivos médicos la reunión no pudo concretarse. Aun así, la comunicación vía telefónica se mantuvo constante en los últimos días, mostrando la cercanía y el apoyo del plantel.

El impacto de esta situación no se limita al aspecto emocional: condiciona la rutina diaria del club, aunque los propios jugadores reconocen que el mensaje de su entrenador es claro: seguir trabajando y mantener la concentración dentro del campo. Ese liderazgo, consolidado a lo largo de toda su carrera y reforzado en su regreso a Boca, sigue siendo la guía del equipo incluso en este momento difícil.

Fuente: TyC Sport

Seguí leyendo

San Juan se prepara para el Campeonato Nacional de Judo 2025

Messi se va quedando solo: Jordi Alba anunció su retiro del fútbol profesional

Alianza se arma con todo: seis refuerzos para soñar en el Regional Amateur

El comunicado de Boca por la salud de Miguel Ángel Russo que mantiene en vilo al mundo del fútbol

El museo de camisetas de Nazareno Fúnez y el rinconcito especial que ocupa la de San Martín: "Esta es la campeona"

Villa Ibáñez, el Boca de Ullum: los 484 días sin derrota y el deseado ascenso que se persiguió durante 82 años

Video: el "penal fantasma" que cobró el árbitro en el clásico de Zonda

Crece la preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo: "Está delicado"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
alianza se arma con todo: seis refuerzos para sonar en el regional amateur
Mercado de pases

Alianza se arma con todo: seis refuerzos para soñar en el Regional Amateur

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Francisco Panchito Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: Soy inocente
Investigación

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

De izquierda a derecha: Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58)
Con prisión domiciliaria

Empleados infieles y algo más: acusan a la banda de los "roba combustible"

Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Te Puede Interesar

Adelante la fiscal de impugnación Silvina Gerarduzzi, en el medio el defensor oficial Carlos Fleury y el condenado Arroyo.
Tribunales

Revés judicial para uno de los condenados en la causa de una joven prostituida por su madre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda
Momentazo

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda

Colectivos diferenciales en la Red Tulum: En septiembre de 2021 se pusieron en marcha en San Juan dos buses eléctricos alimentados con energía solar mediante un cargador localizado en el Parque Ambiental Anchipurac.
Servicio público

Red Tulum: la nueva Ley de Transporte busca abrir paso a colectivos solares, monorrieles y vehículos autónomos

Espert ha sido imputado por lavado de dinero.
Medida judicial

Panorama más complicado: imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero

Comprar e instalar un aire acondicionado en San Juan supera el millón de pesos: cómo abaratar los cotos
A sacar cuentas

Comprar e instalar un aire acondicionado en San Juan supera el millón de pesos: cómo abaratar los cotos