sábado 11 de octubre 2025

Mundial en Chile

¡Vamo' los pibes! La Sub 20 argentina venció a México y está en semis

La Albiceleste, una de las favoritas al título, ganó el partido de cuartos de final por 2-0. Espera a Colombia en la próxima instancia. Anteriormente, triunfó en sus cuatro primeras presentaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mundial sub 20 argentina mexico chile

Argentina eliminó a México en los cuartos de final del Mundial Sub 20 y confirmó su chapa de candidato en Chile. La Albiceleste, máximo exponente a nivel histórico en esta categoría, quedó a dos peldaños de alcanzar la máxima gloria nuevamente. Y ya está todo confirmado para la instancia de semifinales: rival, fecha, horario y sede.

del bajo al ramon pablo rojas: quien es el astiqueno que lleva la 10 y suena con llegar a primera
Historias

Del Bajo al Ramón Pablo Rojas: quién es el astiqueño que lleva la 10 y sueña con llegar a Primera
Foto: GImnasia de Mendoza.
Primera Nacional

Mendoza tendrá otro equipo en Primera División, tras el ascenso de Gimnasia

El equipo dirigido por Diego Placente se medirá con Colombia por las semifinales del certamen que se lleva a cabo en suelo trasandino el próximo miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional de Santiago de Chile, a partir de las 20. Vale mencionar que mañana se llevarán a cabo las otras dos llaves de cuartos de final, que tendrán como protagonistas a Estados Unidos-Marruecos y Noruega-Francia.

En caso de quedar eliminado, el equipo albiceleste disputará el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado 18 de octubre, también en el Estadio Nacional de Santiago (desde las 16). Si los chicos argentinos se clasifican a la final, jugarán el duelo decisivo el domingo 19/10, a partir de las 20, en el mismo escenario (frente a uno de los cuatro países antes mencionados).

La historia indica que Argentina se clasificó en ocho oportunidades a las semifinales del Mundial de la categoría y solamente perdió una vez en esa instancia: fue 1-0 ante Brasil en Emiratos Árabes Unidos 2003. Además, fue campeón en seis de esas ocho ocasiones. La única vez que ganó una semi y perdió la final fue en México 1983, cuando se impuso 1-0 ante Polonia y cayó 1-0 en el choque decisivo contra Brasil.

El dato clave es que Argentina cortó una racha de casi dos décadas sin alcanzar las semifinales en el Mundial Sub 20: la última vez fue en Canadá 2007, cuando derrotó 3-0 a Chile con un recordado equipo que tenía a Sergio Agüero como figura y terminó levantando la copa con un 2-1 sobre República Checa en el último juego.

Desde entonces, no logró clasificar a dos Copas del Mundo juveniles (Egipto 2009 y Turquía 2013), se marchó en fase de grupos en otras dos ocasiones (Nueva Zelanda 2015 y Corea del Sur 2017) y venía de hilvanar dos eliminaciones en fila en octavos de final entre Polonia 2019 y la edición que se desarrolló en Argentina en 2023. En ese tramo, su mejor actuación habían sido los cuartos de final en Colombia en 2011: perdió en los penales ante Portugal.

El camino de Colombia hasta aquí lo tuvo como líder del Grupo F, producto del triunfo 1-0 ante Arabia Saudita, el empate sin goles ante Noruega y la igualdad 1-1 frente a Nigeria. Los Cafeteros quedaron igualados con los europeos en puntos, goles a favor, en contra y enfrentamiento directo, por lo que su lugar en la zona fue dirimido por conducta deportiva. Ya en octavos de final, se impusieron 3-1 ante Sudáfrica. Y, en cuartos, despacharon a España, con un triplete del goleador Neyser Villarreal.

Argentina arrasó en el Grupo D: 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. En octavos de final, se deshizo fácilmente de Nigeria con un contundente 4-0. Y ahora hizo lo propio ante los mexicanos en cuartos de final.

Existen dos antecedentes recientes del Sudamericano Sub 20 que se llevó a cabo entre enero y febrero pasado en Venezuela entre argentinos y colombianos. Por la primera ronda, igualaron 1-1 y repartieron un punto que les sirvió a ambos para culminar como líderes de la zona. Ya en el Hexagonal Final, los de Placente se impusieron 1-0 de forma agónica con el tanto de Ian Subiabre (la Albiceleste terminó segunda, detrás de Brasil, y los Cafeteros terceros, junto a Paraguay).

Fuente: Infobae

