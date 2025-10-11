sábado 11 de octubre 2025

Hernán "Pecoso" Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia

Este sujeto fue filmado por las cámaras de seguridad de una casa del Barrio Los Zorzales en los últimos días. En la causa que él está como la presunta víctima no ha ido a declarar porque según su abogado “no está en condiciones para hacerlo”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Video 2025-10-10 at 19.46.07 - frame at 0m18s

Un hecho insólito ha ocurrido en los últimos días. Un joven identificado como Hernán “Pecoso” Paredes, y que supuestamente no puede presentarse en Tribunales para declarar en la causa donde fue la víctima, fue filmado por las cámaras de seguridad de una casa del Barrio Los Zorzales de Rivadavia con intenciones de robar.

Los presuntos atacantes del disparo en la cabeza a un joven en ocasión de robo en Rivadavia.
Tentativa de homicidio

Le dispararon en la cabeza en un robo en Rivadavia y está en grave estado: dos sospechosos presos
un asesino y un ladron, los antecedentes de los sujetos acusados de robar y dispararle en la cabeza a un joven en rivadavia
Impactante

Un asesino y un ladrón, los antecedentes de los sujetos acusados de robar y dispararle en la cabeza a un joven en Rivadavia

Es que, según su abogado defensor, “El Pecoso” todavía se está recuperando del tiro que recibió en la cabeza y no está en condiciones de declarar ante las autoridades de UFI Delitos Contra la Propiedad. Con los videos que fueron aportados, donde se lo ve a Paredes ingresar a la vivienda saltando una reja de más de dos metros de alto, al parecer su situación no es tan grave.

El video es del pasado 7 de octubre. En las imágenes se puede ver cómo Paredes entra a la vivienda a plena luz del día y revisa el fondo y la galería. Se percata que hay cámaras de seguridad, las mira y aún así sigue haciendo su maniobra. Busca, pero no termina encontrando nada y sale de la vivienda por la parte delantera saltando la reja; según dijeron fuentes policiales.

Mirá cómo entra “El Pecoso” a una casa de Rivadavia

El presunto ataque contra Hernán Paredes en Rivadavia

La causa del “Pecoso” donde fue la presunta víctima data del 31 de mayo último. Según el relato de la fiscalía en la audiencia, dos sujetos en un intento de robo le dieron un tiro en la cabeza y le provocaron heridas severas que lo dejaron al borde de la muerte. Los autores, Sergio Paredes y Luciano Ortiz quedaron detenidos, tuvieron su audiencia de formalización y se les dictó la prisión preventiva, imputándoles el delito de homicidio en ocasión de robo en grado de tentativa.

image

Durante la investigación, salió otra versión de los hechos y que ahora está siendo investigada. El que en realidad habría querido cometer el robo fue “El Pecoso” Paredes, que una de las víctimas lo desarmó y le dio un tiro.

