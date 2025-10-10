Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por viento sur que comenzará a sentirse en las últimas horas del viernes y se intensificará durante la madrugada del sábado, afectando principalmente a zonas urbanas y rurales con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
Según el pronóstico, tras una semana marcada por el calor extremo y el viento Zonda en los departamentos cordilleranos, el ingreso de un frente frío desde el sur traerá consigo viento intenso, que podría generar inconvenientes en el tránsito y afectar estructuras livianas.
Durante la noche del viernes, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, y las ráfagas del sur comenzarán a sentirse con fuerza. En la madrugada del sábado, el viento alcanzará su punto máximo, con ráfagas que podrían superar los 69 km/h, manteniéndose con intensidad durante gran parte del día.
A pesar del ingreso del viento frío, la temperatura del sábado se moverá entre los 12°C de mínima y los 28°C de máxima, ya que las primeras horas aún estarán influenciadas por el aire cálido del Zonda.
Para el domingo, se espera un clima más estable, con máximas de 25°C y viento moderado.
Desde Protección Civil se recomienda extremar precauciones durante el evento: asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre en zonas abiertas y circular con cuidado en rutas expuestas.