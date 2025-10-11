Una motociclista terminó hospitalizada tras ser embestida por una camioneta que se fugó en Rivadavia

Un fuerte choque entre una camioneta y una moto dejó como saldo a una mujer hospitalizada con lesiones de consideración. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana de este sábado 11 de octubre , en la esquina de calle República del Líbano y 25 de Mayo , en el departamento Rivadavia .

Según informaron fuentes policiales, Andrea Caballero , de 38 años, circulaba a bordo de una Motomel Blitz (dominio A130KVJ) de oeste a este por República del Líbano. Al intentar cruzar 25 de Mayo, fue violentamente impactada por una camioneta Amarok V6 color azul , que transitaba a alta velocidad de norte a sur.

Tras el choque, el conductor de la camioneta escapó de la escena hacia el norte por calle 25 de Mayo, sin prestar asistencia.

Caballero sufrió varios golpes y fue trasladada de inmediato al Hospital Rawson, donde quedó internada para realizarle estudios complementarios, a la espera del radiograma que determine la gravedad de sus lesiones.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 25ª, con intervención inicial de la Cabo Marianela Alanís. El caso quedó en manos del Fiscal Sebastián Gómez y de la Ayudante Fiscal Victoria Martin, pertenecientes a la UFI de Delitos Especiales.

La Policía realiza tareas para identificar al conductor de la Amarok y esclarecer las circunstancias del hecho.