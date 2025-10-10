viernes 10 de octubre 2025

Detención en Santa Lucía

Robo frustrado: la policía recuperó una bicicleta que estaba a la venta

Dos hombres fueron detenidos cuando intentaban vender el rodado sustraído, después de que el dueño lo reconociera en una publicación de Facebook. La rápida acción de la Brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad permitió la recuperación del bien.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BICI ROBADA

Personal de la Brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad tomó conocimiento de la sustracción de una bicicleta rodado 29, marca Tópmega, ocurrida el pasado 9 de este mes en un barrio de Santa Lucía. El hecho salió a la luz cuando el propietario detectó el rodado publicado a la venta en Facebook y decidió coordinar un encuentro con el supuesto vendedor.

image

El encuentro se concretó hoy a las 15:00 en la plaza del barrio Tierra de Fuego. Al llegar al lugar, los efectivos de la brigada observaron a dos sujetos con la bicicleta. Cuando se les solicitó la documentación del rodado, intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente aprehendidos por los uniformados.

image

Tras la detención, los dos hombres, mayores de edad y de apellido Riañez, fueron trasladados a la comisaría 29, donde se constató que la bicicleta era efectivamente la sustraída al señor Zammito. El operativo permitió no solo recuperar el rodado, sino también desactivar la maniobra de venta ilícita, demostrando la eficacia del accionar policial en la prevención de delitos contra la propiedad.

