Robo frustrado: la policía recuperó una bicicleta que estaba a la venta

Personal de la Brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad tomó conocimiento de la sustracción de una bicicleta rodado 29, marca Tópmega, ocurrida el pasado 9 de este mes en un barrio de Santa Lucía. El hecho salió a la luz cuando el propietario detectó el rodado publicado a la venta en Facebook y decidió coordinar un encuentro con el supuesto vendedor.

image El encuentro se concretó hoy a las 15:00 en la plaza del barrio Tierra de Fuego. Al llegar al lugar, los efectivos de la brigada observaron a dos sujetos con la bicicleta. Cuando se les solicitó la documentación del rodado, intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente aprehendidos por los uniformados.

image Tras la detención, los dos hombres, mayores de edad y de apellido Riañez, fueron trasladados a la comisaría 29, donde se constató que la bicicleta era efectivamente la sustraída al señor Zammito. El operativo permitió no solo recuperar el rodado, sino también desactivar la maniobra de venta ilícita, demostrando la eficacia del accionar policial en la prevención de delitos contra la propiedad.

