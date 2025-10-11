Detuvieron a un joven acusado de provocar un incendio en una vivienda del Barrio San Francisco

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este sábado en el Barrio San Francisco, en el departamento Chimbas, cuando una vivienda comenzó a incendiarse y varios vecinos se movilizaron para intentar apagar las llamas.
Vecinos señalaron al sospechoso como el autor del siniestro. Personal policial logró aprehenderlo en el lugar y la damnificada presentó denuncia penal. El caso quedó en manos del sistema de Flagrancia.
Según fuentes policiales, efectivos del Comando Radioeléctrico Norte llegaron rápidamente al lugar y encontraron a un grupo de personas intentando sofocar el fuego. En ese contexto, los vecinos apuntaron a Emanuel Miranda, de 24 años, como el presunto responsable de haber iniciado el incendio.
Ante estos testimonios, los uniformados procedieron a aprehender a Miranda en el lugar. La mujer damnificada, de 41 años, manifestó su intención de radicar la denuncia penal y fue entrevistada por los agentes.
El hecho fue informado al sistema acusatorio, y bajo las directivas del Ayudante Fiscal de Flagrancia, Dr. Mario Codorniu, se dio inicio al procedimiento especial de flagrancia, para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias del ataque.