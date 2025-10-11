Detuvieron a un joven acusado de provocar un incendio en una vivienda del Barrio San Francisco

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este sábado en el Barrio San Francisco , en el departamento Chimbas , cuando una vivienda comenzó a incendiarse y varios vecinos se movilizaron para intentar apagar las llamas.

Según fuentes policiales, efectivos del Comando Radioeléctrico Norte llegaron rápidamente al lugar y encontraron a un grupo de personas intentando sofocar el fuego. En ese contexto, los vecinos apuntaron a Emanuel Miranda , de 24 años, como el presunto responsable de haber iniciado el incendio.

Ante estos testimonios, los uniformados procedieron a aprehender a Miranda en el lugar. La mujer damnificada, de 41 años, manifestó su intención de radicar la denuncia penal y fue entrevistada por los agentes.

El hecho fue informado al sistema acusatorio, y bajo las directivas del Ayudante Fiscal de Flagrancia, Dr. Mario Codorniu, se dio inicio al procedimiento especial de flagrancia, para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias del ataque.