sábado 11 de octubre 2025

Chimbas

Detuvieron a un joven acusado de provocar un incendio en una vivienda del Barrio San Francisco

Vecinos señalaron al sospechoso como el autor del siniestro. Personal policial logró aprehenderlo en el lugar y la damnificada presentó denuncia penal. El caso quedó en manos del sistema de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-11 at 11.31.17

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este sábado en el Barrio San Francisco, en el departamento Chimbas, cuando una vivienda comenzó a incendiarse y varios vecinos se movilizaron para intentar apagar las llamas.

Según fuentes policiales, efectivos del Comando Radioeléctrico Norte llegaron rápidamente al lugar y encontraron a un grupo de personas intentando sofocar el fuego. En ese contexto, los vecinos apuntaron a Emanuel Miranda, de 24 años, como el presunto responsable de haber iniciado el incendio.

Ante estos testimonios, los uniformados procedieron a aprehender a Miranda en el lugar. La mujer damnificada, de 41 años, manifestó su intención de radicar la denuncia penal y fue entrevistada por los agentes.

El hecho fue informado al sistema acusatorio, y bajo las directivas del Ayudante Fiscal de Flagrancia, Dr. Mario Codorniu, se dio inicio al procedimiento especial de flagrancia, para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias del ataque.

