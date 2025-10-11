sábado 11 de octubre 2025

Delitos Especiales

Fuerte choque entre dos motos en Santa Lucía dejó el saldo de tres heridos

Uno de los damnificados tuvo que ser trasladado al hospital por las heridas que presentó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la madrugada de este sábado se produjo un fuerte choque entre dos motocicletas en Santa Lucía. El saldo fue de tres heridos, uno de ellos sufrió muchos golpes y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

El siniestro fue en la esquina de Roque Sáenz Peña y Avellaneda. Una de las motocicletas circulaba por Avellaneda de Norte a Sur y al llegar a la intersección, impactó con la otra que iba por Roque Sáenz Peña de Este a Oeste.

En el vehículo que circulaba por Roque Sáenz Peña era conducido por Eber Garramuño Sander (36) y Andrés Ríos (29). Mientras que el conductor del rodado que iba por la otra arteria es Luis Carrizo (23).

El conductor del primer rodado, Garramuño, fue el que sufrió mas heridas. Tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, donde el primer parte dado fue que presentó fractura en su muñeca izquierda y politraumatimos.

En el hecho trabajó personal de comisaría 5ta junto a la ayudante fiscal Victoria Martín y el fiscal Sebastián Gómez de UFI Delitos Especiales N°5.

