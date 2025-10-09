Santa Lucía: conducía su moto a excesiva velocidad y chocó de atrás con una camioneta

A primera hora de este jueves se produjo un violento choque en Santa Lucía. Los vehículos protagonistas fueron una moto y una camioneta y el saldo fue un herido, el motociclista identificado como Braian Andrade, de 26 años.
El siniestro ocurrió a primera hora de este jueves. El motociclista, antes de chocar, había esquivado de manera temerosa a un auto que se le cruzó.
Según un testigo, el motociclista iba a excesiva velocidad por calle San Lorenzo de Este a Oeste. Al llegar al lateral de Circunvalación, este conductor esquivó a un auto que se le atravesó y chocó de atrás a la camioneta Toyota Hilux que iba adelante.
El motorista fue trasladado al hospital ya que decía tener muchos dolores en sus piernas.
La camioneta era conducida por una mujer, Cinthia Salman, e iba acompañada por sus dos hijos. Su destino era la escuela. Todos se encuentran en buen estado de salud.
El caso recayó en manos del fiscal Nicolás Schiattino y Roxana Fernández de UFI Delitos Especiales.