Dos estudiantes fueron amenazadas con un cuchillo y asaltadas por un ladrón en una parada de Santa Lucía

Un ladrón asaltó a dos estudiantes adolescentes que esperaban el colectivo en una parada de Santa Lucía. Las amenazó con un cuchillo y logró apoderarse de los celulares de las dos chicas, que no pudieron hacer nada ante la violenta escena ocurrida a plena luz del día.

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El hecho ocurrió alrededor de las 15:11 del pasado 14 de abril, en una parada de ómnibus ubicada en la intersección de calles Burgos y Necochea, en Santa Lucía. Según la denuncia radicada por la madre de las víctimas en la Subcomisaría Santa Lucía Este, las adolescentes tienen 14 y 16 años y se encontraban esperando el colectivo cuando fueron sorprendidas por un sujeto que se les acercó a pie.

La mujer denunció, en función de los relatos de sus hijas, que el delincuente extrajo un cuchillo y les exigió que entregaran sus pertenencias. Las chicas se asustaron tanto que no opusieron resistencia y el asaltante logró arrebatarles sus teléfonos celulares para luego escapar rápidamente del lugar.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría Santa Lucía Este y la causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad. Los investigadores analizaban los registros de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar al sospechoso y reconstruir su recorrido antes y después del hecho.