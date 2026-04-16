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robo callejero

Dos estudiantes fueron amenazadas con un cuchillo y asaltadas por un ladrón en una parada de Santa Lucía

Las adolescentes estaban aguardando el colectivo cuando fueron atacadas por el ladrón que portaba un cuchillo. El delincuente les quitó los celulares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

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Un ladrón asaltó a dos estudiantes adolescentes que esperaban el colectivo en una parada de Santa Lucía. Las amenazó con un cuchillo y logró apoderarse de los celulares de las dos chicas, que no pudieron hacer nada ante la violenta escena ocurrida a plena luz del día.

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El hecho ocurrió alrededor de las 15:11 del pasado 14 de abril, en una parada de ómnibus ubicada en la intersección de calles Burgos y Necochea, en Santa Lucía. Según la denuncia radicada por la madre de las víctimas en la Subcomisaría Santa Lucía Este, las adolescentes tienen 14 y 16 años y se encontraban esperando el colectivo cuando fueron sorprendidas por un sujeto que se les acercó a pie.

La mujer denunció, en función de los relatos de sus hijas, que el delincuente extrajo un cuchillo y les exigió que entregaran sus pertenencias. Las chicas se asustaron tanto que no opusieron resistencia y el asaltante logró arrebatarles sus teléfonos celulares para luego escapar rápidamente del lugar.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría Santa Lucía Este y la causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad. Los investigadores analizaban los registros de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar al sospechoso y reconstruir su recorrido antes y después del hecho.

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