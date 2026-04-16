jueves 16 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Embarazo y violación: los casos que sacudieron a San Juan, a la espera de una prueba clave

Una niña de 12 años y una joven de 18 fueron víctimas de abusos sexuales y, como consecuencia, fueron sometidas a la interrupción legal del embarazo y los sospechosos quedaron tras las rejas. Ahora, las instrucciones que cursan en ANIVI y CAVIG, respectivamente, tendrán novedad con el Tribunal de Impugnación y el debate de las prisiones preventivas otorgadas.

Por Luz Ochoa
10 (7)

Luego de que sacudieran a San Juan por la gravedad que revisten, los casos de la niña de 12 años y la joven de 18 violadas y embarazadas permanecen bajo la lupa de la Justicia, que aguarda por el resultado de una prueba clave en ambas causas. Se trata del cotejo de ADN que se lleva adelante para determinar la responsabilidad de los sospechosos que se encuentran tras las rejas.

Lee además
detienen a un sujeto por el abuso sexual y el embarazo de una nina de 12 anos
Grave caso

Detienen a un sujeto por el abuso sexual y el embarazo de una niña de 12 años
otro caso de violacion y embarazo de una joven sacude a la justicia sanjuanina
Grave

Otro caso de violación y embarazo de una joven sacude a la justicia sanjuanina

Según indicaron fuentes judiciales, las muestras se extrajeron tanto de las víctimas, como de los imputados y los restos ni bien se concretó -para los dos casos- el procedimiento de interrupción legal del embarazo. Como suele suceder, el equipo forense detrás de las instrucciones, que tienen curso en la UFI ANIVI y en la UFI CAVIG, comparará los resultados y hará su aporte, el cual será crucial.

Es que de los resultados que arrojen los cotejos dependeré el futuro de los sujetos que fueron imputados por abuso sexual con acceso carnal (agravado en el caso de la chiquita). Ambos recibieron la prisión preventiva y, a través de sus defensas, impugnaron las medidas coercitivas impartidas.

En ese escenario, los acusados -que fueron trasladados al Servicio Penitenciario- aguardan por la audiencia con el Tribunal de Impugnación, cuando sus defensas técnicas intenten establecer medidas cautelares más benignas, como podrían ser la prisión domiciliaria o, bien, la libertad con restricciones para asegurar los procesos.

Por un lado, la abogada Filomena Noriega desplegará sus armas para favorecer al sujeto que está señalado por agredir sexualmente a una muchacha de Alto de Sierra, con la que mantiene un vínculo familiar. El mismo recibió dos meses de prisión preventiva por pedido de la fiscalía, representada por Mario Panetta y Verónica Recio, y por decisión del juez Javier Figuerola.

Por su parte, el defensor oficial César Oro será quien intente cesar con los tres meses de prisión preventiva previstos para el supuesto pervertido que atacó sexualmente a la menor. Fue el juez Roberto Montilla, frente al requerimiento de la fiscal Andrea Insegna, el que resolvió la medida más gravosa con intenciones de resguardar el proceso.

Las fuentes estimaron que tanto las audiencias de impugnación como los resultados de las pruebas de ADN, claves para las causas, podrían tener novedad la próxima semana. Mientras tanto, en el caso de la menor víctima indicaron que todavía no se realizó la entrevista videograbada (Cámara Gesell), puesto que la niñas no está en condiciones psicológicas y emocionales para afrontar semejante situación.

El caso de la niña violada y embarazada tomó estado público el 27 de marzo, aunque una semana atrás había tenido la intervención judicial y de Salud Pública con la aplicación de la ILE. El hecho generó conmoción en San Juan, dada la vulnerabilidad de la víctima y el posterior padecimiento que tuvo. Una semana más tarde, trascendía la denuncia por abuso sexual y embarazo de una chica de 18 años. Nuevamente, las autoridades hospitalarias dieron curso al procedimiento legal y la polémica se instauró en la opinión pública.

Seguí leyendo

Amenazó a un niño con un arma y la Justicia de San Juan lo mandó al Penal

Fue emboscado y asaltado frente a su hijo por un motochorro: le robaron más de $2.000.000

Tenía un arsenal de imágenes de explotación sexual de niños y bebés y ahora comenzó a ser juzgado

Detuvieron a una pareja por intentar robar una moto en Pocito

Aparecieron más pintadas amenazantes en escuelas de San Juan

Filmaron a un ladrón cuando robaba una bicicleta en Chimbas

Cómo evoluciona la joven que fue baleada por motochorros en Rawson

Robó un posnet y un parlante de un mercado, pero lo atraparon a los pocos metros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Apuñaló a su mejor amigo por celos en Rawson: lo desconoció y le dio dos puntazos, uno directo al cuello, Imagen creada con Inteligencia Artificial.
Terrible

Discutió con su mejor amigo por celos en Rawson: lo desconoció y le dio dos puntazos, uno directo al cuello

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Educación

Paritaria docente: hubo acuerdo entre el Gobierno y los gremios

Yamila Atencio en la audiencia de este miércoles por la tarde.
Una mujer bajo sospecha

Estuvo presa por un asesinato y ahora fue detenida por darle tres puntazos a su vecina en el B° La Estación

Proyecto minero Vicuña   
Tensión entre provincias

Freno a Vicuña: la Justicia de La Rioja le prohibió usar un camino clave hacia la mina

Discusión entre hermanos. Imagen Inteligencia Artificial
Investigación

Hermanos discutieron en Rivadavia por la venta de una casa: una mujer se descompensó y sufrió un ACV

Caos en Rawson: feroz tiroteo entre bandas terminó con detenidos y armas secuestradas
Vieja disputa

Caos en Rawson: feroz tiroteo entre bandas terminó con detenidos y armas secuestradas

Te Puede Interesar

El aborto legal en Argentina sigue abriendo disputas ideológicas en San Juan. 
Opiniones

Una controversia por el aborto en San Juan: el dilema de los pañuelos ante la cruda realidad del abuso

Por Miriam Walter
Construcción en San Juan: el dato nacional que sembró incertidumbre entre los empresarios
Preocupación

Construcción en San Juan: el dato nacional que sembró incertidumbre entre los empresarios

Plenario de la CGT San Juan. 
Política gremial

Las elecciones en la CGT de San Juan, entre el reordenamiento y el avance de otras prioridades

Imagen ilustrativa
Atraco en San Martín

Fue emboscado y asaltado frente a su hijo por un motochorro: le robaron más de $2.000.000

Foro de Abogados de San Juan.
¿Guerra en puerta?

Piden remover del Foro de Abogados a miembros que integran una agrupación de profesionales