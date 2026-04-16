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Condena

Amenazó a un niño con un arma y la Justicia de San Juan lo mandó al Penal

El hombre, que también intimidó a un trabajador meses después, recibió seis meses de prisión efectiva. La Justicia unificó los hechos, lo declaró reincidente y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre fue condenado a prisión efectiva en San Juan tras protagonizar dos hechos de amenazas, uno de ellos con un menor como víctima, a quien intimidó exhibiéndole un arma de fuego.

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Se trata de Edgar Iván Caliva Guerrero, quien recibió una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo luego de que la Justicia homologara un acuerdo de juicio abreviado impulsado por la UFI Genérica.

El episodio más grave ocurrió el 29 de julio de 2025, en un barrio de la zona de Marquesado. Según la denuncia, un niño había salido a comprar pan a un kiosco cercano cuando se cruzó con el acusado, conocido en el ambiente como “Iván el Buitre”. Al regresar a su casa, el menor llegó llorando y visiblemente asustado: relató que el sujeto le exhibió un arma de fuego que sacó de su pantalón y lo amenazó con matar a su madre.

Meses después, el 9 de febrero de 2026, Caliva Guerrero volvió a protagonizar un hecho similar en el predio del Sporting Club Alfiles Anexo, en Rivadavia. Allí ingresó sin autorización tras dañar el alambrado perimetral y, al ser increpado por un trabajador, reaccionó de forma violenta: le mostró lo que parecía ser un arma y lo amenazó de muerte, tanto a él como a su familia.

En ninguno de los dos casos se logró el secuestro del arma.

Ambos hechos fueron unificados en un mismo proceso judicial. El acusado fue hallado culpable de amenazas simples en dos hechos y daño en dos hechos, en concurso real, y además fue declarado reincidente.

El tribunal dispuso que continúe detenido y sea trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplirá la condena una vez que la sentencia quede firme.

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