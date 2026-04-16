Piden remover del Foro de Abogados a miembros que integran una agrupación de profesionales

Una presentación en el Foro de Abogados podría dar inicio a una guerra de letrados. Es que este jueves por la tarde, desde los espacios Abogacía Independiente y Foro Independiente solicitaron la remoción del Directorio de aquellos miembros que componen la agrupación con fines asociativos, Abogacía Transformadora.

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En la nota, presentada a las autoridades del Foro y firmada por el Héctor Vizcaíno, se denuncia que la asociación civil estaría arrogándose funciones que, por ley, corresponden exclusivamente al Foro. El reclamo central radica en que el estatuto de la misma incluiría facultades que exceden el derecho privado.

En ese sentido, señaló que se arrogó funciones tales como representar a los abogados en el ejercicio de su profesión; peticionar ante autoridades y defender a profesionales ante casos de violencia institucional; e iniciar acciones judiciales y administrativas en nombre de sus asociados.

Según el documento, estas tareas son potestades públicas delegadas por ley al Foro de Abogados en su carácter de persona jurídica de derecho público no estatal. Los denunciantes advierten que esta duplicidad genera una "superposición funcional" que podría derivar en una "invasión de competencias".

Ante lo que consideran un "evidente conflicto de intereses", solicitaron formalmente que los Directores (titulares y suplentes) involucrados sean removidos, basándose en el Artículo 98, inciso 4 de la Ley 2406-A.

No obstante, se apuntó a otro espacio: a la Asociación de Abogados Penalistas, en caso de que otros letrados se encontraran en la misma situación.

Entre las primeras reacciones, el titular de Abogacía Transformadora, Marcelo Álvarez, se vio sorprendido por la presentación y un tanto molesto por la misma. "Es una vergüenza, pero bueno, es evidente el desconocimiento del derecho", manifestó y agregó: "Nosotros trabajamos y generamos actividades y defendemos a la abogacía en particular a nuestros socios".

Además, aclaró que no hay nada de ilegalidad en la asociación, "que fue recientemente aprobada por el gobernador, y luego de un exhaustivo análisis del Estatuto presentado, el cual fue modificado en varias oportunidades".