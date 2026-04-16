Caos en Rawson: feroz tiroteo entre bandas terminó con detenidos y armas secuestradas

Una noche de extrema violencia sacudió al Barrio Franklin Rawson este jueves. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre familias terminó en un importante despliegue policial, persecuciones dentro de viviendas y el secuestro de armas de fuego, incluyendo una tumbera.

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El episodio se desencadenó durante un operativo llevado a cabo por la Unidad Operativa Ansilta, la Motorizada N° 2 y el Comando Sur . Mientras los efectivos realizaban recorridas de prevención, fueron alertados por el 911 sobre una feroz gresca entre dos clanes de la zona: los Calderón y los Garramuño . El reporte era grave: se escuchaban múltiples detonaciones de armas de fuego en plena vía pública.

Al llegar al sector de la Manzana K, los uniformados vieron a dos hombres que, al notar la presencia del patrullero, emprendieron una veloz huida a pie. Ignorando la voz de alto, los sospechosos se refugiaron en una vivienda, mientras uno de ellos intentaba ocultar un objeto entre sus ropas.

La tensión aumentó en el ingreso al domicilio, donde los efectivos fueron recibidos por un hombre armado con un cuchillo. Ante el peligro inminente, el personal policial debió hacer uso de la fuerza pública para reducir al sujeto y garantizar la seguridad del perímetro.

Tras obtener la autorización de una mujer que se identificó como familiar de los sospechosos, los agentes ingresaron a la propiedad. En una habitación que se encontraba a oscuras, hallaron a un segundo individuo intentando esconderse. Al verse acorralado, el hombre arrojó un bulto sobre un mueble.

Al asegurar el lugar, los efectivos confirmaron que se trataba de un arma de fuego y, junto a ella, una tumbera (arma de fabricación casera) cargada con varios cartuchos de escopeta.

La gresca sería por un problema de vieja data que hay entre las familias.

Los dos detenidos que quedaron a disposición de la Justicia son Gabriel Adrián Calderón (35) y Nahuel Rodrigo Zalazar (29). Calderón es oriundo del barrio Franklin Rawson, donde ocurrió el hecho; el otro es de Capital.

El operativo contó con la participación de la oficial subinspectora Katya Gómez, los cabos Francisco Díaz, Leonardo Montiel, Ricardo Soto y Nahuel Gómez, y los agentes Marcelo Ávila y Sebastián Coria.