Cómo evoluciona la joven que fue baleada por motochorros en Rawson

La joven de 20 años que fue baleada durante un violento intento de robo en Rawson presenta una evolución favorable, según el último parte médico difundido este jueves. Se trata de Micaela Alfaro, quien permanece internada en el Hospital Rawson, donde fue intervenida de urgencia tras recibir un disparo en la espalda.

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De acuerdo a la información oficial, la paciente ya no se encuentra intubada, está lúcida y consciente, aunque continúa bajo cuidados en Terapia Intensiva. Su evolución es seguida de cerca por el equipo médico, que mantiene un monitoreo constante de su estado.

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El caso

El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles, alrededor de las 5:30, en inmediaciones del barrio Güemes. Alfaro caminaba junto a su pareja cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes que se movilizaban en una moto 110 cc. En medio del asalto, se produjo un forcejeo y se escucharon varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en la joven, provocándole heridas en el bazo y el colon, por lo que debió ser sometida a una cirugía.

Tras el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga y, hasta el momento, no se confirmó si lograron concretar el robo.

El hecho es investigado por la Justicia bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego. En ese marco, el fiscal Leonardo Villalba indicó que se trabaja sobre al menos dos líneas investigativas firmes para dar con los autores.

Uno de los ejes centrales del trabajo es el análisis de cámaras de seguridad de la zona, que permitió identificar características clave de los agresores, como su vestimenta, los cascos que utilizaban y la motocicleta en la que se desplazaban, la cual no tenía patente visible. Además, se logró reconstruir parte del recorrido de fuga.

En función de los elementos reunidos, no se descarta la realización de allanamientos en las próximas horas. Por otra parte, aún no se ha podido tomar declaración a la víctima, una instancia considerada clave para avanzar en la reconstrucción precisa del hecho.

Durante el episodio, un efectivo policial que reside en las cercanías intervino tras escuchar los disparos. Según se informó, el agente salió de su vivienda, intentó interceptar a los delincuentes y efectuó disparos disuasivos ante la huida.

De acuerdo a testimonios recabados, los sospechosos se habían detenido a una cuadra y media del lugar e incluso habrían intentado regresar, situación que fue disuadida por la intervención del uniformado.