Una chica fue encañonada y asaltada en una parada de colectivo de Chimbas

Un violento asalto se registró este jueves por la mañana en una parada de colectivos del departamento Chimbas. Un ladrón sorprendió a una chica, la encañonó con un arma de fuego y le arrebató el celular.
Ocurrió a primera hora de la mañana. El ladrón la amenazó con un arma de fuego y escapó con su celular.
El hecho ocurrió minutos después de las 8, en la intersección de las calles Báez Laspiur y Misiones. La víctima fue una joven de apellido Torres, de 20 años, que estaba esperando el colectivo cuando fue sorprendida por un desconocido que sacó un arma de fuego y le exigió que entregara todo lo que tenía de valor, contaron fuentes policiales.
La chica no opuso resistencia y el ladrón solo logró quitarle su celular marca Samsung Galaxy A35, tras lo cual escapó del lugar. La joven sufrió un gran susto, pero resultó ilesa, aclararon los voceros.
Más tarde, la muchacha radicó la denuncia en la Comisaría 17ª, donde se inició un expediente por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.