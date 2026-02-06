sábado 7 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Robo callejero

Una chica fue encañonada y asaltada en una parada de colectivo de Chimbas

Ocurrió a primera hora de la mañana. El ladrón la amenazó con un arma de fuego y escapó con su celular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un violento asalto se registró este jueves por la mañana en una parada de colectivos del departamento Chimbas. Un ladrón sorprendió a una chica, la encañonó con un arma de fuego y le arrebató el celular.

Lee además
un encapuchado asalto con un cuchillo al empleado de una estacion de servicio de caucete
Robo armado

Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete
El violento ataque ocurrió en el interior del barrio Franklin Rawson.
Ataque a tiros

Esperaba el micro en una parada de Rawson y le pegaron un balazo en un intento de robo

El hecho ocurrió minutos después de las 8, en la intersección de las calles Báez Laspiur y Misiones. La víctima fue una joven de apellido Torres, de 20 años, que estaba esperando el colectivo cuando fue sorprendida por un desconocido que sacó un arma de fuego y le exigió que entregara todo lo que tenía de valor, contaron fuentes policiales.

La chica no opuso resistencia y el ladrón solo logró quitarle su celular marca Samsung Galaxy A35, tras lo cual escapó del lugar. La joven sufrió un gran susto, pero resultó ilesa, aclararon los voceros.

Más tarde, la muchacha radicó la denuncia en la Comisaría 17ª, donde se inició un expediente por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Una vieja disputa en un taller acabó en una paliza a escobazos y en la comisaría de Concepción

Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador

Ofensor sexual serial: este es el sujeto que le mostró sus genitales a una penitenciaria

Robó una moto con una ganzúa y marchó directo al Penal de Chimbas por reincidente

Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿ladron o acrobata del circo? el insolito robo de un joven en un almacen de pocito
Video

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: una mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel
Condenado por hurto

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel

Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Acuerdo con Estados Unidos: qué autos se podrán importar con arancel 0
Comercio

Acuerdo con Estados Unidos: qué autos se podrán importar con arancel 0

A Celiz le quedaba un día para salir del penal de Chimbas tras cumplir una pena por exhibiciones obscenas en perjuicio de una menor. Decidió “despedirse” de una penitenciaria mostrándole sus partes íntimas. 
Judiciales

Un día antes de salir del Penal de Chimbas le mostró sus partes íntimas a una penitenciaria: lo multaron con $15.000

Te Puede Interesar

Valle Fértil es el destino preferido por los turistas para el fin de semana largo de Carnaval.
Finde XL

Carnaval con "reservas dispar": del lleno total en Valle Fértil y Calingasta, al poco movimiento en el Gran San Juan

Por Guillermo Alamino
Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos
Mercado

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos

San Juan vivirá una semana soleada, pero el sábado la lluvia sería protagonista.
Clima

Sol, calor y sin lluvias: el tiempo en San Juan para este sábado

Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson video
Tribunales

Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía