Filmaron a un ladrón cuando robaba una bicicleta en Chimbas

Un hecho de inseguridad quedó registrado por una cámara de seguridad en una casa del Loteo Parque Norte, en Chimbas. El episodio se produjo pasadas las 18 horas del pasado martes, cuando un delincuente ingresó al estacionamiento de la casa y se llevó una bicicleta.
De acuerdo a las imágenes, el sospechoso actuó con rapidez. Vestía una gorra blanca y negra y una chomba gris. En el video se observa cómo entra al sector ubicado en el ingreso de la vivienda y, sin mayores dificultades, toma una bicicleta de color negra que se encontraba sobre el techo de un auto.
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Tras concretar el robo, el sujeto se retiró del lugar con el rodado, sin que nadie lograra impedirlo. La secuencia quedó completamente captada por el sistema de videovigilancia de la propiedad.
Hasta el momento, no trascendió la identidad del autor del hecho ni si fue detenido en el marco de la investigación. Tampoco se informó si la bicicleta pudo ser recuperada.