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Insólito

Santa Lucía: detienen a dos sujetos que festejaron, a los tiros, el triunfo de Boca ante River

El episodio ocurrió a las horas de terminado el partido. Personal policial los apresó y quedaron a disposición de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lo que debía ser una jornada de festejos deportivos terminó en un grave hecho de violencia y detenciones en Santa Lucía. Durante la madrugada de este lunes, dos hombres fueron aprehendidos tras protagonizar una arriesgada celebración que incluyó el uso de armas de fuego en las calles del Barrio Kennedy.

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El incidente comenzó alrededor de la 01:00 horas, cuando el sistema de emergencias recibió múltiples llamados de vecinos por detonaciones de armas de fuego. Según los denunciantes, los disparos se realizaban en el marco de los festejos por la reciente victoria de Boca Juniors en el superclásico, según publicó el diario San Juan al Día.

Efectivos del Grupo de Acción Motorizada (G.A.M.) fueron hasta la intersección de las calles Dorrego y Pedro Echagüe. Con las descripciones aportadas por los testigos, los uniformados iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones, logrando localizar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del hecho.

Los dos sujetos reaccionaron con suma violencia. Los implicados arremetieron físicamente contra los efectivos, intentando evitar su captura mediante golpes y forcejeos, aunque finalmente fueron reducidos y trasladados a la comisaría.

Un vecino de la zona se presentó espontáneamente para radicar una denuncia formal, señalando directamente a uno de los detenidos como el autor de los disparos efectuados minutos antes frente a su domicilio.

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