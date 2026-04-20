Usó a su novia, menor de edad, de campana mientras robaba en una casa de Pocito

En un nuevo episodio de inseguridad que sacudió a Pocito , la justicia sanjuanina condenó a Diego Nicolás Sosa Pérez , un delincuente con un frondoso prontuario que no dudó en involucrar a su pareja, una menor de edad, para cometer un robo.

El hecho ocurrió la semana pasada cuando un vecino se disponía a salir hacia su trabajo. Al asomarse a la vereda, notó movimientos sospechosos en la casa de una vecina. Con rapidez de reflejos, el hombre comenzó a grabar la situación con su celular hasta que advirtió la gravedad del hecho: Sosa Pérez estaba escalando una pared, apoyándose en el portón de una vivienda colindante para ganar altura e ingresar a la propiedad.

Mientras el malviviente se colaba en el domicilio, su novia se quedó en la vereda oficiando de "campana". El testigo no dudó en alertar al 911 y llamar de inmediato a la dueña de casa para avisarle lo que estaba ocurriendo.

Poco después, otro vecino que llegaba a la zona advirtió la maniobra y encendió las luces altas de su vehículo para iluminar la fachada. Ante el destello, la joven comenzó a huir a pie, seguida rápidamente por Sosa Pérez, quien salió del interior de la casa tras haber concretado el ingreso.

Gracias a las descripciones brindadas por los testigos sobre la vestimenta y la ruta de escape, personal policial inició un rastrillaje que culminó en la intersección de calles Frías y San Martín, en las inmediaciones del Barrio Teresa de Calcuta.

Al ser atrapados, los uniformados constataron que la acompañante era una menor de edad, Sosa Pérez ocultaba entre sus ropas un destornillador, que luego fue reconocido por la víctima como propio. En la vivienda violentada, los delincuentes habían destrozado el medidor de luz y la llave de corte para dejar la propiedad a oscuras antes de entrar.

El caso fue abordado en Flagrancia, con la intervención del fiscal Fernando Bonomo. Durante la audiencia, se resolvió un juicio abreviado tras un reajuste de la calificación legal a robo simple en grado de tentativa. La condena fue de 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo, se unificó con una condena previa de 3 años y 11 meses y quedó una única de 4 años y 9 meses de prisión de cumplimiento efectivo.